Τζούλια Ρόμπερτς: Η επαφή της με τις ουσίες

H Τζούλια Ρόμπερτς εξομολογήθηκε ότι είχε δοκιμάσει «σκληρά ναρκωτικά σε πιο νεαρές ηλικίες. Η 56χρονη ηθοποιός έκανε την αποκάλυψη για τον περαματισμό της με τις ουσίες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού Plead the Fifth με τον Andy Cohen στην εκπομπή Watch What Happens Live.

Η Ρόμπερτς είναι μητέρα δύο 19χρονων διδύμων, την Hazel και τον Phinaeus και του 16χρονου Henry με τον σύζυγό της, Danny Moder.

Η ηθοποιός και τα ναρκωτικά

Ο παρουσιαστής ρώτησε: «Julia Roberts, ποιο είναι το πιο σκληρό ναρκωτικό που έχει δοκιμάσει ποτέ;» «Μανιτάρια» απάντησε η ηθοποιός. Για το αν της άρεσε ή όχι ανέφερε: «Ήταν ωραία. Ναι, δεν θα πω ψέματα. Παιδιά, μη το δοκιμάσετε στο σπίτι»

Η διάσημη ηθοποιός είχε να διαχειριστεί σε όλη τη διάρκεια της καριέρας της ισχυρισμούς που την ήθελαν να κάνει χρήση ουσιών. Μέχρι σήμερα αρνούνταν όσα τις είχαν προσάψει περί εθισμού της σε αυτές.

Η εξομολόγηση

Το 1991 είχε δηλώσει στο Entertainment Weekly: «Αυτό ξεκίνησε, όπως μπορώ να συμπεράνω, επειδή ήμουν πολύ αδύνατη. Και απλά έγινε παράλογο, ξέρεις. Δεν ξέρω πώς κάποιος που θα έκανε ναρκωτικά θα μπορούσε να είναι λειτουργικός.

Δεν ξέρω -ούτε έχω κάνει ποτέ ναρκωτικά- και υποθέτω ότι κάπως βαρετό να είσαι ένας νεαρός ηθοποιός στο Χόλιγουντ και να μην έχεις πρόβλημα με τα ναρκωτικά. Λοιπόν, είμαι βαρετή και αυτό είναι το υπέροχο με εμένα γιατί έχω καθαρό δέρμα και καθαρά χέρια και απλά είμαι αδύνατη» συμπλήρωσε στην ίδια συνέντευξη.

Πλέον η ηθοποιόε κάνει προσπάθεια να μιλάει ανοιχτά με την οικογένειά της για τα θέματα του εθισμού στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά.