Τζούλια Ρόμπερτς: Aποκάλυψε τι θα έλεγε στον νεότερο εαυτό της

«Κοίταζε μπροστά. Όλα θα πάνε καλά και μην βγάζεις τα φρύδια σου». Αυτή τη συμβουλή θα έδινε η Τζούλια Ρόμπερτς στον 19χρονο εαυτό της, όπως αποκάλυψε η ίδια σε συνέντευξή της στο People σχετικά με τη νέα της ταινία «Leave The World Behind».

Η Τζούλια Ρόμπερτς πρωταγωνιστεί στη ταινία μαζί με τον Μαχερσάλα Άλι. Σε μια ανάρτησή της στο Instagram, ευχήθηκε στα δίδυμα παιδιά της για 19α γενέθλιά τους και επί τη ευκαιρία αποκάλυψε τις συμβουλές που θα έδινε στον νεαρότερο εαυτό της.

Από την άλλη ο Μαχερσάλα Άλι λέει ότι η συμβουλή που θα έδινε στον νεότερο εαυτό του θα ήταν: «Κάνε υπομονή γιατί τα πράγματα θα εξελιχθούν όπως πρέπει. Πάντα λέω στον εαυτό μου να προσεύχεται, να είναι υπομονετικός και επίμονος. Αυτά τα τρία πράγματα και νιώθω ότι τα έχεις όλα, κατά την ταπεινή μου γνώμη».

Αν και η νέα τους ταινία είναι ένα θρίλερ στους δύο ηθοποιούς δεν αρέσει να φοβούνται όταν πρόκειται να παρακολουθήσουν μία ταινία τρόμου.

«Δεν μου αρέσει να φοβάμαι» δήλωσε η Ρόμπερτς με τον Άλι να προσθέτει: «Όχι πια. Μου άρεσε σαν παιδί. Είδα την ταινία “Παρασκευή και 13” όταν ήμουν 8 ή 9 χρόνων. Μετά, στην εφηβεία, απομακρύνθηκα από αυτά τα θεάματα και ως ενήλικας δεν με ενδιαφέρει και τόσο να φοβάμαι».

Julia Roberts Has Three Pieces Of Beauty and Life Advice and We Should All Heed https://t.co/2lFFOlSdsW

— British GLAMOUR (@GlamourMagUK) December 7, 2023