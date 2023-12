Η Selena Gomez επιβεβαίωσε το νέο της ειδύλλιο – Ποιος είναι ο άντρας που της έκλεψε την καρδιά

Χρειάστηκε να περάσουν έξι μήνες από την έναρξη της σχέσης τους για να επιβεβαιώσει το νέο της ειδύλλιο η Selena Gomez.

Η Selena Gomez επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον μουσικό παραγωγό Benny Blanco μια μια τρυφερή φωτογραφία στα stories της στο Instagram.

Στο στιγμιότυπο που ανήρτησε στον επίσημο λογαριασμό της, η τραγουδίστρια φαίνεται να έχει το κεφάλι της στον ώμο του, με το πρόσωπο του Benny να είναι κομμένο.

Η φωτογραφία έρχεται μετά το like και το σχόλιο που έκανε στο Popfactions Instagram που έλεγε ότι η σταρ φαινομενικά επιβεβαιώνει ότι είναι σε σχέση.

Αφού μοιράστηκε τη φωτογραφία με τον Benny, η Selena Gomez αποκάλυψε ότι βγαίνουν τους τελευταίους έξι μήνες και πως της φέρεται καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο.

Ο ένας ακολουθούσε τον άλλο στο Instagram, ενώ και η μητέρα της Selena Gomez ακολουθεί τον Benny Blanco στο Instagram.

According to a TikTok user, Selena Gomez’s boyfriend of 6 months, Benny Blanco, was on celebrity dating app Raya just last week. pic.twitter.com/0dcgBDI0vH

— Pop Faction (@PopFactions) December 7, 2023