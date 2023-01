Μία «πληρωμένη» απάντηση έδωσε η Selena Gomez σε όσους έσπευσαν να σχολιάσουν αρνητικά την εμφάνισή της στις Χρυσές Σφαίρες, όπου ήταν υποψήφια για την ερμηνεία της στη σειρά Only Murders in the Building.

Η τραγουδίστρια περπάτησε στο κόκκινο χαλί φορώντας μια δημιουργία από βελούδο του οίκου Valentino και συνοδευόμενη από την 9χρονη αδελφή της Gracie Elliott Teefey. Κάποιοι ωστόσο, στάθηκαν στο ότι έχει βάλει κιλά και έκαναν υποδείξεις ότι πρέπει να τα χάσει πριν ξεκινήσει ξανά γυρίσματα.

Η 30χρονη καλλιτέχνις δεν το άφησε να πέσει κάτω και έδωσε τη δική της απάντηση. Απευθυνόμενη σε όσους την κατέκριναν εμμέσως μέσα από ένα video στο Instagram, ανέφερε: «Πέρασα όμορφα τις γιορτές. Έχω παχύνει λίγο. Αλλά δεν μας νοιάζει.

Στη συνέχεια γύρισε το κεφάλι στην αδελφή της ρωτώντας τη «σωστά;» και οι δυο τους έβαλαν τα γέλια αμέσως.

Η απάντησή της

Selena Gomez και Gracie Elliott Teefey έχουν δημιουργήσει μία πολύ όμορφη σχέση. Η 9χρονη γεννήθηκε όταν η τραγουδίστρια ήταν 20 ετών και είναι κόρη της μητέρας της Selena και του πατριού της, Brian. Σε συνέντευξή της το περασμένο καλοκαίρι η Gomez είπε για την αδερφή της: «Βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Ουσιαστικά πρέπει να παρακολουθήσω αυτό το μικρό ανθρωπάκι να γίνεται μεγάλος άνθρωπος. Δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα στον κόσμο. Νιώθω κατά κάποιον τρόπο σαν γονιός».