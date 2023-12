Euroleague: Κορυφαίος της 12ης αγωνιστικής ο Ταϊρίκ Τζόουνς (vid)

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς με μια μεγαλειώδης εμφάνιση στο εντός έδρας παιχνίδι της Εφές απέναντι στον Παναθηναϊκό, συντέλεσε τα μέγιστα, προκειμένου η Εφές να φτάσει στην νίκη με σκορ 71-68.

Ο Τζόουνς μέτρησε στο παιχνίδι: 21 πόντους 13 ριμπάουντ, από τα οποία επτά ήταν επιθετικά και τέσσερα κλεψίματα, συγκεντρώνοντας στο σύστημα αξιολόγησης 36.

Τα επτά επιθετικά ριμπάουντ του Τζόουνς στο παιχνίδι, αποτέλεσαν και τη καλύτερη επίδοση για την φετινή σεζόν στην Euroleague. H Εφές αγωνίζεται απόψε στο Βερολίνο με την Άλμπα (21:00) και θέλει να επικρατήσει, ώστε να βελτιώσει το ρεκόρ της στο 6-6.

A HUGE effort to produce a brilliant double-double 🔥 @TyriqueJones_ is MVP for Round 12 as @AnadoluEfesSK started the double week with a really important win!

‘MVP of the Round’ I @PaniniAmerica pic.twitter.com/KrlODJaA9M

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 7, 2023