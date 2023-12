Το απίθανο κάρφωμα του ΜακΙντάιρ στην κορυφή του τοπ-10 της 12ης αγωνιστικής (vid)

Η 12η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε και η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε τις δέκα καλύτερες φάσεις του περασμένου αγωνιστικού διημέρου, το οποίο πρόσφερε πλούσιο θέαμα.

Από την δεκάδα του τοπ-10 την παράσταση έκλεψε το απίθανο κάρφωμα του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ στην αναμέτρηση της Μπασκόνια με τη Φενέρμπαχτσε, το οποίο κατέλαβε την κορυφή της σχετικής λίστας.

Παράλληλα, ξεχωρίζει το… πάρτι του Τζόουνς στη ρακέτα του Παναθηναϊκού, όπου μετά από συνεχόμενα επιθετικά ριμπάουντ κάρφωσε εμφατικά.

Some unbelievable moments in Round 12, check out the TOP 10 Plays…

They did not disappoint 🔥

‘Top Plays of the Round’ I @TurkishAirlines pic.twitter.com/RxGmQyTa4Q

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 7, 2023