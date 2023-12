Ρεάλ Μαδρίτης: MVP Νοεμβρίου στη Euroleague ο Καμπάτσο (vid)

Ο Φακούντο Καμπάτσο αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) στη EuroLeague για τον Νοέμβριο.

Ο Αργεντινός πόιντ γκαρντ βοήθησε σημαντικά στη διάρκεια του μήνα τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία είχε ρεκόρ 5 νίκες-1 ήττα σε αυτό το διάστημα, με αποτέλεσμα η ισπανική ομάδα να φτάσει τις 10 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, πριν το λάθος, στο οποίο υπέπεσε ο 32χρονος άσος στο τέλος της παράτασης του αγώνα με τη Φενερμπαχτσέ, υποχρεώσει τους πρωταθλητές Ευρώπης στην πρώτη απώλειά τους στη διοργάνωση.

Ο Καμπάτσο ήταν τον Νοέμβριο πρώτος μεταξύ όλων των παικτών της EuroLeague με μέσο όρο 23.5 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης της διοργάνωσης και 8,3 ασίστ, ενώ οι 16.0 πόντοι του (σ.σ. έβδομος σε μέσο όρο στη διάρκεια του μήνα) είχαν σημειωθεί με ποσοστό ευστοχίας 82.1% στα δίποντα και 100% στις βολές.

Ο Καμπάτσο αναδείχθηκε MVP του μήνα στη EuroLeague για δεύτερη φορά στην καριέρα του, μετά τον Απρίλιο του 2019, και έγινε ο 13ος παίκτης στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης που αποσπά το συγκεκριμένο βραβείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ισπανική ομάδα είναι δεύτερη στη σχετική λίστα πίσω από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας που έχει 18 παίκτες που έφτασαν στην εν λόγω διάκριση.

The orchestrator of an outstanding month for @RMBaloncesto 🪄 @facucampazzo is MVP of the Month for November, with 16.0 ppg and 8.3apg, he was scoring and providing for his teammates as loc Blancos went 5-1!

‘MVP of the Month’ I @PaniniAmerica pic.twitter.com/kgtYbm7byB

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 4, 2023