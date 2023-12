Μπακασέτας και Φούντας έστειλαν την Τράμπζονσπορ στους «32» του Κυπέλλου (3-1)

Στη φάση των «32» του Κυπέλλου Τουρκίας βρίσκεται η Τράμπζονσπορ η οποία επιβλήθηκε της Κορούμ, ομάδα δεύτερης κατηγορίας, με σκορ 3-1 και πήρε την πρόκριση.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο πρώτος έδωσε και μία ασίστ. Το παιχνίδι ξεκίνησε καλά για την Τράμπζονσπορ, με τον Φούντα να κάνει το 1-0 μόλις στο 3ο λεπτό, όμως η Κορούμ έφερε το ματς στα ίσα στο 16′ με τον Βερχέιντ.

Στη συνέχεια όμως ανέλαβε δράση ο Μπακασέτας. Αρχικά, στο 19′ έβγαλε μια τρομερή μπαλιά στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, με τον Ντέσταν να κάνει το 2-1. Το… κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Έλληνας μεσοεπιθετικός στο 61′ για το τελικό 3-1.

Trabzonspor retook lead again. Goal by Enis Destan and assist Bakasetas

🇹🇷 Trabzonspor 2-1 Çorum FKpic.twitter.com/bzEqzTW4G7

