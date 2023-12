Ο... dirty Harry τρέλανε το twitter

Έχουν ειπωθεί πολλά (πικρόχολα) σχόλια για τον Χάρι Μαγκουάιρ και τις δυνατότητες του διεθνούς κεντρικού αμυντικού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η αλήθεια είναι πως ο 30χρονος αμυντικός δεν έχει και πολλούς θαυμαστές.

Αντιθέτως έχει ορκισμένους «εχθρούς» που δεν χάνουν ευκαιρία να πουν ή να γράψουν πολλά.

Τόσα πολλά που φτάνεις σε σημείο ν’ αναρωτηθείς αν όλοι περιμένουν στη… γωνία τον στόπερ της αγγλικής ομάδας για να πουν τα μύρια όσα εναντίον του μετά από ένα λάθος ή μετά από μια ήττα της Γιουνάιτεντ.

Λες και ο Μαγκουάιρ είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η αγγλική ομάδα, λες και για όλα τα δεινά της Γιουνάιτεντ ευθύνεται αυτός.

Η σημερινή μέρα όμως ανήκε εξ ολοκλήρου στον έμπειρο κεντρικό αμυντικό της ομάδας του Τεν Χαγκ, καθώς ο dirty Harry πήρε την εκδίκησή του.

Ποια είναι αυτή; Ο Μαγκουάιρ αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της Πρέμιερ Λιγκ για τον μήνα Νοέμβριο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πήραν… φωτιά.

Ο διεθνής κεντρικός μπακ ήταν από τους κορυφαίους παίκτες της Γιουνάιτεντ στο πρωτάθλημα τον περασμένο μήνα και οι εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες.

Ο Μαγκουάιρ πήρε το βραβείο αλλά το τι επακολούθησε σε twitter και facebook δεν περιγράφεται.

Ειδικά στο Χ (πρώην twitter) στήθηκε ένα μυθικό… πάρτι, με πολλούς χρήστες του μέσου να ανεβάζουν την είδηση για το βραβείο που κατέκτησε ο άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Το έκαναν όμως έχοντας μια περιπαιχτική διάθεση ενώ δεν έλειψαν και τα ειρωνικά σχόλια για τον διεθνή άσο της αγγλικής ομάδας.

Maguire is currently Manchester United best player.

And right now, the best player in the premier League.

The end of an era indeed. pic.twitter.com/bjlNvy2nuR

— Sake (@stephen_sake) December 6, 2023