Ένα διαμάντι σε best p…rice

Κανείς δεν πίστευε πριν την έναρξη της χθεσινής αναμέτρησης Λούτον – Άρσεναλ πως οι «κανονιέρηδες» θ’ αντιμετώπιζαν προβλήματα από τους νεοφώτιστους. Πολλοί ίσως να ήταν έτοιμοι να ποντάρουν και όλα τους τα…υπάρχοντα υπέρ της ομάδας του Αρτέτα, αλλά όσοι το τόλμησαν σίγουρα θα έφτασαν στο Αμήν, λίγο πριν το φινάλε του αγώνα.

Κι αυτό γιατί στο 97’ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ο πίνακας έδειχνε Λούτον – Άρσεναλ 3-3 και οι «κανονιέρηδες» ήταν έτοιμοι να πατήσουν την… μπανανόφλουδα.

Δεν την πάτησαν όμως καθώς ο Ντέκλαν Ράις εμφανίστηκε στο 97’ για να δώσει τη νίκη στους φιλοξενούμενους (3-4) και να διατηρήσει την Άρσεναλ σε απόσταση βαθμών από την δεύτερη της βαθμολογίας, Λίβερπουλ.

This is the best Arsenal comp this season🤣 pic.twitter.com/pLH0vQ5bWX — Ebuka Means Great 𓃵 (@EbukaMeansGreat) December 6, 2023

Πιάνουν τόπο τα 120 εκατ. ευρώ

Όπως προαναφέραμε, ο Ντέκλαν Ράις ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Λονδίνου, καθώς πέτυχε το γκολ της νίκης στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων, χαρίζοντας τρεις υπερπολύτιμους βαθμούς στην Άρσεναλ.

Και δεν χωρά αμφιβολία πως ο 24χρονος μέσος έχει ηγετικό ρόλο στο πλάνο του Μικέλ Αρτέτα για την φετινή αγωνιστική περίοδο, με τον Ισπανό τεχνικό να αισθάνεται δικαιωμένος για την επιλογή του.

Ο Αρτέτα είχε «κυκλώσει» το όνομα του Ντέκλαν Ράις εδώ και ενάμιση χρόνο στην μεταγραφική του λίστα και επέμεινε για την ολοκλήρωση της μεταγραφής το περασμένο καλοκαίρι.

Επέμεινε ακόμα και όταν τα «σφυριά» ζήτησαν το μισό Λονδίνο για να αλλάξει γειτονιά ο διεθνής μέσος και τελικά η Άρσεναλ συμφώνησε να δώσει 120 εκατ. ευρώ για να φορέσει τα ερυθρόλευκα ο αρχηγός της Γουέστ Χαμ.

Ο Ράις είναι ο ηγέτης της ομάδας του Αρτέτα κι έχει αποδείξει από το ξεκίνημα κιόλας της σεζόν ότι μπορεί να σηκώσει το βάρος, μπορεί να μπει μπροστάρης στην προσπάθεια της Άρσεναλ για κατάκτηση της φετινής Πρέμιερ Λιγκ.

Ο ίδιος ο παίκτης είχε δηλώσει πριν λίγες μέρες ότι το πρώτο διάστημα της παρουσίας του στο Emirates ήταν νευρικός, λόγω του κόστους της μεταγραφής αλλά μέρα με την μέρα κατάφερε να αντιμετωπίσει την πίεση και ν’ αποβάλλει το άγχος.

A seven-goal thriller 🤩 Relive our dramatic victory from Kenilworth Road all over again 👇 pic.twitter.com/MS0moUgByC — Arsenal (@Arsenal) December 6, 2023

Είχε «καθαρίσει» στις καθυστερήσεις και κόντρα στην Γιουνάιτεντ

Το γκολ που πέτυχε ο Ράις κόντρα στην Λούτον, δεν ήταν το μοναδικό στις καθυστερήσεις τη φετινή περίοδο, καθώς ο νεαρός χαφ είχε κάνει την διαφορά και στο μεγάλο παιχνίδι της Άρσεναλ με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Ράις είχε σκοράρει στα… χασομέρια και κόντρα στην ομάδα του Τεν Χαγκ, χαρίζοντας μια σπουδαία νίκη στην Άρσεναλ με 2-1.

Τέσσερις βαθμοί με δύο γκολ στις καθυστερήσεις δύο αγώνων από τον Ντέκλαν Ράις, τέσσερις βαθμοί που ενδεχομένως στο φινάλε της αγωνιστικής περιόδου να είναι και καθοριστικοί στην μάχη για την «στέψη».

Η Άρσεναλ πλήρωσε 120 εκατ. ευρώ στην Γουέστ Χαμ για να εντάξει στο δυναμικό της τον διεθνή μέσο και πολλοί άσκησαν κριτική στην συγκεκριμένη επιλογή, επισημαίνοντας πως τα λεφτά ήταν υπερβολικά.

Ο Αρτέτα όμως βλέπει στο πρόσωπο του Ράις τον παίκτη που θα πάρει πάνω του την Άρσεναλ, βλέπει τον παίκτη που δεν φοβάται να ηγηθεί απέναντι σε θηρία όπως η Μάντσεστερ Σίτι και η Λίβερπουλ.

Πολύ «σκληρή» και αποφασισμένη

Η Άρσεναλ οδηγεί την κούρσα του αγγλικού πρωταθλήματος και είναι σίγουρα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, παρουσιάζοντας φέτος κι ένα νέο στοιχείο στο παιχνίδι της.

Διακρίνει εύκολα λοιπόν κάποιος ότι η φετινή Άρσεναλ είναι πιο «σκληρή» ομάδα σε σχέση με τα όσα είχε παρουσιάσει τις προηγούμενες χρονιές με τον Αρτέτα στον πάγκο.

Nah the guy on the floor has absolutely finished me 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/HQTpqI8rys — saka ❥ (@SabrinaArsenal) December 6, 2023

Κι αυτό αποδεικνύεται και από τις σημαντικές νίκες που έχει πετύχει στα τελευταία λεπτά αρκετών αγώνων της στο φετινό πρωτάθλημα, όπως χθες βράδυ με την Λούτον, αλλά και κόντρα σε Γιουνάιτεντ και Μπρέντφορντ.

Θυμίζουμε ότι στο ματς με την Μπρέντφορντ στα τέλη του περασμένου μήνα, η Άρσεναλ νίκησε εκτός έδρας με 1-0, χάρη σε γκολ του Χάβερτζ στο 89’.

Και ο χαρακτήρα που βγάζει φέτος η Άρσεναλ δείχνει ότι μιλάμε για μια ομάδα που έμαθε από τα λάθη της περσινής σεζόν και πλέον έχει άλλη δυναμική κι άλλες δυνατότητες.