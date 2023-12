O Koυρτουά ενημέρωσε τη Ρεάλ ότι δεν θα πάει στο EURO με το Βέλγιο

Ο Τιμπό Κουρτουά ήταν από τους άτυχους της φετινής χρονιάς για τη Ρεάλ Μαδρίτης καθώς στην πρώτη αγωνιστική του Πρωταθλήματος απέναντι στην Μπιλμπάο υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό του γόνατο. Ο Βέλγος τερματοφύλακας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου θα χάσει το υπόλοιπο τη σεζόν.

Η αποθεραπεία του 31χρονου πηγαίνει καλά και γι’ αυτό το λόγο ο ομοσπονδιακός τεχνικός, του Βελγίου, Ντομένικο Τεντέσκο, σκέφτεται να συμπεριλάβει στην αποστολή των Κόκκινων Διαβόλων τον τερματοφύλακα της Βασίλισσας για το EURO 2024 που θα γίνει στη Γερμανία το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν σημερινά δημοσιεύματα από την Ισπανία ο Κουρτουά έχει ενημερώσει ήδη τη διοίκηση των Μπλάνκος ότι δεν θα συμμετάσχει με την Εθνική Βελγίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ακόμα και αν είναι έτοιμος να αγωνιστεί.

Ο έμπειρος τερματοφύλακας, θέλει να παραμείνει στη Μαδρίτη και να δουλέψει προκειμένου να επιστρέψει στο 100% της φυσικής του κατάστασης, ενώ παράλληλα δεν θέλει να ρισκάρει κάποια ενδεχόμενη υποτροπή.

❗️Thibaut Courtois has informed Real Madrid that he will not go to the Euros with Belgium. He will rather stay in Madrid to recover fully.

