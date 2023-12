GTA 6: Κυκλοφόρησε το trailer και «έριξε» το internet

H Rockstar Games κυκλοφόρησε το πρώτο trailer του Grand Theft Auto 6, νωρίτερα από το προγραμματισμένο ραντεβού που είχε δώσει με όλη την υφήλιο (το ραντεβού είχε δοθεί για την Τρίτη 5/12/2023, στις 16.00 ώρα Ελλάδος).

«Το trailer μας διέρρευσε οπότε σας παρακαλούμε δείτε το αυθεντικό στο YouTube κανάλι μας» έγραψε η δημιουργός του Grand Theft Auto στο X (πρώην Twitter) πάνω στην μεγαλύτερη στιγμή της, την οποία οι gamers περίμεναν εδώ και 10 χρόνια -τόσο απέχουμε πλέον από τον προκάτοχό του, το GTA V.

Το Trailer 1 λοιπόν κάνει την κλασική,όπως και το πρώτο trailer του GTA V, βόλτα στην Vice City του σήμερα, με πλάνα από την παραλία, εναέριες λήψεις, με την πανίδα, τη χλωρίδα και όλη την τρέλα και την παρανομία που χωράει στην θρυλική αυτή πόλη. Φανταστικά next-gen φωτορεαλιστικά γραφικά του, με όλες τους τις λεπτομέρειες, τα οποία αν μη τι άλλο θα αναδείξουν πλήρως την ιπποδύναμη των PS5 και Xbox Series X.

Στο φινάλε του παρουσιάζεται το ζευγάρι των πρωταγωνιστών Jason και Lucia, οι οποίοι κλείνουν εντυπωσιακά το trailer την ώρα που κάντουν «ντου» για μια ένοπλη ληστεία. Στο trailer δεν κατονομάζεται ο Jason -αν και το όνομά του είχε αναφερθεί σε παλιότερα leaks- αλλά οι δυο τους φαίνεται ότι διατηρούν μια σχέση τύπου Bonnie και Clyde.

Our trailer has leaked so please watch the real thing on YouTube: https://t.co/T0QOBDHwBe

— Rockstar Games (@RockstarGames) December 4, 2023