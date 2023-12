Γερμανία: Χιονόπτωση ρεκόρ στο Μόναχο – Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά, χάος στις αεροπορικές συγκοινωνίες

Σε ύψος ρεκόρ για τον μήνα Δεκέμβριο έφθασε το χιόνι στο Μόναχο, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στις αεροπορικές, οδικές και σιδηροδρομικές συγκοινωνίες.

Από τη σφοδρή χιονόπτωση πλήττονται κυρίως η νότια και η ανατολική Βαυαρία, αλλά και τα κρατίδια Φοράρλμπεργκ και Τιρόλο στην Αυστρία.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα, ενώ σημειώνονται διακοπές ρεύματος σε πολλά σημεία του κρατιδίου. Οι αρχές απευθύνουν εκκλήσεις προς τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Το χιόνι έφθασε χθες, Σάββατο 2 Δεκεμβρίου, στα 45 εκατοστά στη βαυαρική πρωτεύουσα. «Αυτό είναι ρεκόρ για τον μήνα Δεκέμβριο από το 1933, οπότε και αρχίσαμε να μετράμε το ύψος του χιονιού», εξήγησε ο μετεωρολόγος της Βαυαρικής Ραδιοτηλεόρασης BR. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 44 εκατοστά στις 29 Δεκεμβρίου 1938.

Συνολικά στη Βαυαρία, η χιονόπτωση είναι η σφοδρότερη των τελευταίων 17 ετών. Το αεροδρόμιο της πόλης ανέστηλε τη λειτουργία του έως τις 6:00 το πρωί Κυριακής, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν ή να εκτραπούν τουλάχιστον 760 πτήσεις.

«Οι πτήσεις ξεκίνησαν ξανά στις 6:00 το πρωί. Θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν περιορισμοί. Εάν πετάτε σήμερα, ελέγξτε την κατάσταση της πτήσης σας με την αεροπορική σας εταιρεία πριν φτάσετε στο αεροδρόμιο», ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου νωρίς το πρωί της Κυριακής.

⚠️Update Dec 3

Flight operations resumed at 6 a.m.

There will still be restrictions. If you are flying today, please check the status of your flight with your airline before traveling to the airport: https://t.co/lrlSMQBLYe pic.twitter.com/M766D2xlLc

— Munich Airport (@MUC_Airport) December 3, 2023