Ο χειμώνας στην Γερμανία έφτασε νωρίς – «Θαμμένο» στο χιόνι το Μόναχο

Στο ψηλότερο βουνό της Γερμανίας, το Zugspitze, στα σύνορα με την Αυστρία στις Βαυαρικές Άλπεις, οι πίστες σκι άνοιξαν την Παρασκευή. Μια εκπρόσωπος της πίστας δήλωσε ότι περίπου 2 μέτρα χιονιού στο βουνό, κατά την έναρξη της χιονοδρομικής περιόδου, είχαν να δουν από το 2007.

Στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για την πιο πρώιμη έναρξη της χιονοδρομικής περιόδου εδώ και χρόνια, εν μέσω των θερμότερων χειμώνων των τελευταίων ετών.

Η Κεντρική Ευρώπη (Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία) είναι οι χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από ένα κύμα σφοδρών χιονοπτώσεων που ξεκίνησε χθες και διήρκησε περίπου 24 ώρες.

Στο αεροδρόμιο του Μονάχου ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις και τα αεροπλάνα παρέμειναν καθηλωμένα. Από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου στο αεροδρόμιο διακόπηκε η εναέρια κυκλοφορία με εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων. Περίπου 700 πτήσεις ακυρώθηκαν ενώ το αεροδρόμιο της βαυαρικής πρωτεύουσας αναμένεται να παραμείνει κλειστό μέχρι νωρίς το πρωί της Κυριακής.

Η σφοδρή χιονόπτωση προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος στη Βαυαρία ενώ μεγάλα προβλήματα προκλήθηκαν στο δίκτυο του σιδηροδρόμου.Τα τρένα από και προς τον κεντρικό σταθμό του Μονάχου σταμάτησαν τα δρομολόγιά τους ενώ πολλοί επιβάτες αναγκάστηκαν να διανυκτερεύσουν την Παρασκευή μέσα σε βαγόνια αμαξοστοιχιών.

Τα περισσότερα τοπικά δρομολόγια λεωφορείων και τραμ ακυρώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής και έμειναν εκτός λειτουργίας μέχρι το Σάββατο καθώς οι οδικές συνθήκες επιδεινώθηκαν.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Μονάχου ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες πυροσβεστών να τοποθετούν σε πυροσβεστικό όχημα αλυσίδες χιονιού «ώστε να μπορούμε να έρθουμε σε εσάς με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια ανά πάσα στιγμή».

Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι το «τιτίβισμα» του αθλητικού συντάκτη, Archie Rhind-Tutt, ο οποίος βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες σε αποστολή στο Ελσίνκι της Φινλανδίας και επιστρέφοντας δεν έκρυψε την έκπληξή του καθώς βρέθηκε να αντιμετωπίζει ένα ακόμη πιο χειμωνιάτικο καιρό στο Μόναχο.

Just arrived in Munich. There’s more snow here than there was in Helsinki. So bring on a second consecutive snow game. Bayern-Union! And, er, will jump in available snow tractors for Kaiserschmarrn. ✌️ pic.twitter.com/5HOE6eGqyG

— Archie Rhind-Tutt (@archiert1) December 1, 2023