«Θέμα»: Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι του Σάκη Ρουβά

Κυκλοφόρησε το νέο βίντεο κλιπ του καινούργιου τραγουδιού «Θέμα» από τον κορυφαίο Έλληνα σταρ Σάκη Ρουβά σε συνεργασία με τις ολόφρεσκες 3SUM, το μοναδικό Ελληνικό girl band.

Το κομμάτι υπογράφει ο γνωστός Έλληνας συνθέτης Δημήτρης Κοντόπουλος, με τον στιχουργό μεγάλων επιτυχιών Νίκο Γρίτση, ενώ έκπληξη αποτελεί η συμμετοχή στην δημιουργική ομάδα του Saske, ενός από τους πλέον αγαπημένους τραπερ της νέας γενιάς.

Την σκηνοθεσία του βίντεο κλιπ υπογράφει ο Αλέξανδρος Σταματιάδης, το τραγούδι κυκλοφορεί από την Cobalt Music.

Ακούστε το τραγούδι:

Credits:

Music: Dimitris Kontopoulos

Lyrics: Nikos Gritsis

Lyrics: Saske

Producer: Dimitris Kontopoulos

Recording, Mix: Aris Binis

Recording, Mix: Dimitris Kontopoulos

Video Credits:

Director – Alexander Stamatiadis

Produced by Crystal View

Director of Photography – Tasos Chatzis

Supervisor – Alex Chronopoulos

Producer – Andreas Katsenis

Prod. Manager – Kostis Marinis

Gaffer – Fotis Zaminos

1st AC – Simon Prasinos

Prod. Assistant – Petros Delatolas

Steadicam – Giorgos Grammatikos

Sakis Rouvas styling – Chrysanthi Thomatou

3sum make up – Kiko Milano

3sum hairstyling – Elena Dedi

3sum styling – Ilias Wia

Editing – Crystal View

Colorist – Andrei Gordeev

*Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: NDP PHOTO