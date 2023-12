Ηνωμένο Βασίλειο: Πατέρας θυσιάστηκε για τον γιο του ενώ δεχόντουσαν επίθεση από συμμορία

Ανατριχιάζουν τα πλάνα που δείχνουν τη στιγμή που ένας πατέρας δολοφονείται στη μέση του δρόμου από συμμορία στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας.

Το θύμα, ονόματι Kelvin Ward, μαχαιρώθηκε βάναυσα καθώς έβγαινε από γνωστό εστιατόριο fast food. Στο αμάξι τον περίμενε ο 19χρονος γιος του, τον οποίο η τετραμελής συμμορία προσπαθούσε να σκοτώσει.

Για τη δολοφονία του 50χρονου, κρίθηκαν σήμερα ένοχοι δύο έφηβοι και ένας ενήλικος.

Οι δράστες, σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας, φαίνεται να εμβολίζουν αρχικά το όχημα του θύματος, το οποίο εκείνη την ημέρα οδηγούσε ο γιος του. Αφού ο 19χρονος κατάφερε να διαφύγει, η μορρία στράφηκε εναντίον του πατέρα του.

Το σοκαριστικό υλικό που έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομία δείχνει τους μασκοφόρους κακοποιούς να κυνηγούν τον 50χρονο κατά μήκος του δρόμου με τεράστια μαχαίρια και να τον αφήνουν αβοήθητο να ξεψυχήσει στο δρόμο μετά την επίθεση.

Προσοχή σκληρές εικόνες!

Όπως αναφέρει η Daily Mail , η έρευνα της αστυνομίας αποκάλυψε ότι ο 19χρονος έχει προηγούμενα με τη συμμορία. Ο γιος με τα μέλη της συμμορίας φαίνεται πως ήταν φίλοι και τσακώθηκαν, ενώ η συμμορία έκανε επίθεση ακόμα και στο σπίτι της οικογένειας πριν το φονικό.

Three guilty of killing dad Kelvin Ward in machete attack….

RIP Kelvin pic.twitter.com/wxPevMNwSv

— Brumz Updates (@updates_brumz) November 28, 2023