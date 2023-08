Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Σάββατο όταν μέλη συμμορίας άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών σε προάστιο του Πορτ-ο-Πρενς, σύμφωνα τη μη κυβερνητική οργάνωση CARDH (Κέντρο Ανάλυσης και Έρευνας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα) στην Αϊτή.

Πλήθος κόσμου στο προάστιο Κανάν της αϊτινής πρωτεύουσας ανταποκρίθηκαν σε κάλεσμα πάστορα και ξεχύθηκε στους δρόμους, προκειμένου οι κάτοικοι να δείξουν πως είναι αποφασισμένοι να μην ανεχτούν άλλο τις συμμορίες που λυμαίνονται την περιοχή.

