Έρευνα Ιδρύματος Vodafone: Οι γονείς επιθυμούν για τα παιδιά τους εκσυγχρονισμένα σχολεία που καλλιεργούν ψηφιακές δεξιότητες

Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), λογισμικό ChatGPT, influencer marketing. Μπορεί κάποτε οι όροι αυτοί να έμοιαζαν βγαλμένοι από σειρές επιστημονικής φαντασίας, αλλά η ψηφιακή εποχή είναι εδώ, πραγματική και άκρως απαιτητική. Όσο και αν η νέα γενιά είναι αδιαμφισβήτητα ένα προηγμένο μοντέλο σε σχέση με τις προηγούμενες, αναρωτιέται κανείς: έχουν άραγε όλοι οι νέοι τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν μεθοδικά και οργανωμένα στα νέα δεδομένα; Και κυρίως, έχουν ελεύθερη πρόσβαση, εκείνοι και οι εκπαιδευτικοί τους, στα κατάλληλα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις;

Οι γονείς που ανησυχούν και προβληματίζονται για το μέλλον των παιδιών τους ήταν, είναι και θα είναι σημαντικοί κριτές για τα παραπάνω ερωτήματα. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, το Ίδρυμα Vodafone σε συνεργασία με την IPSOS Γερμανίας, πραγματοποίησε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα γύρω από το πώς γονείς και κηδεμόνες αντιλαμβάνονται και επιθυμούν τη διδασκαλία και τη νέα σχολική πραγματικότητα του 21ου αιώνα. Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 10.000 γονείς από 10 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Και τα ευρήματα που προέκυψαν ανέδειξαν με σιγουριά τη σημασία μιας ψηφιακής εκπαίδευσης ελεύθερα προσβάσιμης από όλους και από κάθε γωνιά της χώρας: είναι σημαντικό τα σχολεία του σήμερα να καλλιεργούν τους ενεργούς και ικανούς πολίτες του αύριο με τρόπο ισότιμο και συνολικό. Η σύγχρονη εποχή είναι αδιαμφισβήτητα απαιτητική και καλό είναι να μη θριαμβεύουν μονάχα οι εξαιρέσεις εκείνες που είχαν απλώς την τύχη να εφοδιαστούν πιο κατάλληλα για αυτήν.

Ποιοι όμως είναι οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου των σημερινών σχολείων; Είναι τα παιδιά εκείνα που πληκτρολογούν με ταχύτητα φωτός μηνύματα στο smartphone κινητό τους. Είναι τα παιδιά εκείνα που χειρίζονται με απόλυτη φυσικότητα οποιαδήποτε οθόνη αφής δημιουργώντας βιντεάκια και φωτογραφίες. Είναι επίσης, τα παιδιά εκείνα που θα μπουν σε μια αίθουσα διδασκαλίας με απαρχαιωμένους υπολογιστές και θα χάσουν αμέσως το ενδιαφέρον τους. Γιατί τα ίδια είναι ένα βήμα μπροστά από το σημερινό εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Ένα σχολείο όμως, είναι απαραίτητο να είναι πολλά βήματα μπροστά από τους μαθητές του και να συμβαδίζει με την εποχή και τις απαιτήσεις της. Δυστυχώς όμως, παρότι το 80% των γονέων πιστεύει ότι ο ψηφιακός αλφαβητισμός αποτελεί έναν βασικό μαθησιακό στόχο, μόνο τα μισά (49%) ελληνικά σχολεία παρέχουν πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για χρήση στο σπίτι. Δεν εκπλήσσει επομένως, το ότι το 47% των Ελλήνων γονέων περιμένει μεγαλύτερη στήριξη από τα σχολεία, καθώς και περισσότερη εκπαίδευση των καθηγητών στη χρήση ψηφιακών εργαλείων στην τάξη. Τα αποτελέσματα της έρευνας του Ιδρύματος Vodafone σε συνεργασία με την IPSOS Γερμανίας αποκαλύπτουν πως η σχολική πραγματικότητα της Ελλάδας του 21ου αιώνα έχει ανάγκη από ανανέωση και στήριξη με τη μορφή επενδύσεων και σκοπό την ισότιμη πρόσβαση από όλους στα τελευταίας τεχνολογίας μαθησιακά εργαλεία.

Αυτό ακριβώς διεκδικεί και η πρωτοβουλία SkillsUploadJr που υλοποιεί το Ίδρυμα Vodafone στον τομέα της Εκπαίδευσης σε 9 ευρωπαϊκές χώρες και στην οποία ανήκει και το πρόγραμμα Generation Next: το να γεφυρώσει την απόσταση ανάμεσα στην ψηφιακή τεχνολογία και τη σχολική μάθηση προσφέροντας σε όλους ανεξαιρέτως ελεύθερη πρόσβαση στον κόσμο του STEΜ (Science, Technology, Engineering, Maths) και προσκαλώντας εκπαιδευτικούς και μαθητές να τον αξιοποιήσουν δημιουργικά με τη δική τους όρεξη και φαντασία. Το σπουδαιότερο στοιχείο του συγκεκριμένου προγράμματος είναι το ότι δεν αποκλείει κανέναν: οποιαδήποτε σχολική κοινότητα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας μπορεί να έχει στη διάθεσή της υπερσύγχρονα ψηφιακά εργαλεία που αναβαθμίζουν την εμπειρία της μάθησης.

Οι ίδιοι εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους φαίνεται να κατανοούν τις ανάγκες που γεννά η νέα ψηφιακή πραγματικότητα και για αυτό περισσότεροι από τα 2/3 του συνόλου τους δηλώνουν ότι έχουν παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο κατάρτισης, με την πλειοψηφία να επισημαίνει ότι έγινε με δική τους πρωτοβουλία και υπό τη διοργάνωση ενός επίσημου φορέα.

Το να παραμείνει όμως ένα σχολείο επίκαιρο και κυρίως χρήσιμο για τους μαθητές του δεν είναι μόνο ζήτημα ατομικής πρωτοβουλίας και φιλότιμου, αλλά και συστηματικής, μεθοδικής και πολύπλευρης ανασυγκρότησης. Για αυτό και κάθε στήριξη στην προσπάθεια αυτή είναι πολύτιμη. Ειδικά όταν είναι τόσο καινοτόμα και σύγχρονη όπως το πρόγραμμα Generation Next του Ιδρύματος Vodafone, με την πρωτοποριακή και ελεύθερα προσβάσιμη πλατφόρμα του, η οποία μετρά ήδη περισσότερους από 112.000 ωφελούμενους και 721 καινοτόμα project μαθητών, ανοίγοντας τις πόρτες στον κόσμο της τεχνολογίας σε όλους ανεξαιρέτως. Χάρη στο Generation Next, η καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων δεν αποτελεί ένα τυχαίο προνόμιο για λίγους, αλλά μια πραγματική δυνατότητα για όλους.

Αυτές ακριβώς οι ψηφιακές δεξιότητες είναι για το 90% των γονέων άκρως σημαντικές για το επαγγελματικό μέλλον των παιδιών τους. Εξίσου σημαντική είναι και η ψηφιακή τεχνολογία γενικότερα, καθώς θεωρείται από το 80% του ίδιου δείγματος ότι βελτιώνει τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών. Μέσα από την έρευνα λοιπόν, τόσο οι γονείς, όσο και τα σχολεία αναδεικνύονται ως οι πιο σημαντικοί θεσμοί που βοηθούν τους νέους να αναπτύξουν μια ισορροπημένη σχέση με τις ψηφιακές συσκευές. Εξάλλου, με το 62% των γονέων να ανησυχούν για την ασφάλεια των παιδιών τους στο διαδίκτυο, η κριτική σκέψη, χαρακτηριστικό που καλλιεργείται σε μεγάλο βαθμό μέσα στο σχολικό περιβάλλον, αποδεικνύεται απαραίτητη.

Με βάση επομένως, τη συντριπτική πλειοψηφία των γονέων που συμμετείχαν στην έρευνα του Ιδρύματος Vodafone σε συνεργασία με την IPSOS Γερμανίας, τα σχολεία θεωρούνται υπεύθυνα για τις πιο σημαντικές δεξιότητες του 21ου αιώνα. Η ανάγκη για μεγαλύτερη επένδυση από την εκπαιδευτική κοινότητα είναι σαφής και για αυτό μια ουσιαστική, μελετημένη και καινοτόμα στήριξη μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το ψηφιακό networking, οι διαδικτυακές κοινότητες και οι online εκπαιδευτικές πλατφόρμες μπορούν να ενταχθούν και να εξαπλωθούν στην ευρύτερη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα, η οποία θα είναι σε θέση συνολικά και όχι μεμονωμένα να υποδεχτεί τους μαθητές του σήμερα για να ξεπροβοδίσει αργότερα τους πολίτες του αύριο. Η ευκαιρία είναι εκεί έξω, παντού και για όλους, και για την ακρίβεια, είναι μόνο ένα κλικ μακριά.

Σχετικά με το πρόγραμμα Generation Next

To Generation Next είναι ένα Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων του Ιδρύματος Vodafone, που προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση στην STEM εκπαίδευση και στις νέες τεχνολογίες σε μαθητές και εκπαιδευτικούς από όπου και αν βρίσκονται στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα το Πρόγραμμα, με επίκεντρο την ψηφιακή πλατφόρμα www.generationnext.vodafone.gr, μετρά περισσότερους από 112.000 ωφελούμενους και 721 καινοτόμα projects μαθητών. Μέσα από το Generation Next, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις νέες τεχνολογίες, να πειραματιστούν με τα ψηφιακά εργαλεία, να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν καινοτόμες ιδέες για το κοινό καλό, δημιουργώντας έτσι ένα καλύτερο αύριο για όλους. Το πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Vodafone και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία και την ακαδημαϊκή συμβολή της Ελληνογερμανικής Αγωγής.