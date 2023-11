Ινδία: «Κάναμε γιόγκα και παίζαμε στο κινητό για να αντέξουμε» – Οι εργάτες περιγράφουν τις μέρες τους στη σήραγγα

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια των 41 Ινδών εργατών, που είχαν εγκλωβιστεί σε σήραγγα από τις 12 Νοεμβρίου.

Οι εργάτες απεγκλωβίστηκαν χθες, Τρίτη, μετά από μια επιχείρηση διάσωσης μαμούθ που ξεπέρασε πολλά εμπόδια. Οι 41 εργάτες βγήκαν από τη σήραγγα με φορεία μέσω ενός σωλήνα 90 εκατοστών.

Σήμερα, αναρρώνουν στο νοσοκομείο και, σε βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, φαίνονται να τρώνε στα κρεβάτια τους σε καλή διάθεση.

Όταν βγήκαν από τη σήραγγα οι εργάτες χαμογελούσαν και χαιρετούσαν όσους ήταν εκεί για να τους υποδεχτούν. Συνάδελφοι και μέλη των οικογενειών τους χαμογέλασαν μετά από μέρες αγωνίας και προσευχών.

Ο Chaudhary Lal, ο οποίος φωτογραφήθηκε φιλώντας τον γιο του Manjit – έναν από τους παγιδευμένους εργάτες – δήλωσε στο BBC ότι ήταν χαρούμενος και ανακουφισμένος που είδε τον γιο του.

«Έχω ήδη χάσει έναν γιο σε ατύχημα σε εργοτάξιο. Δεν θα άντεχα να χάσω άλλον έναν» συγκλονίζει.

All 41 construction workers who were trapped in a collapsed tunnel in India for more than two weeks were pulled out on Tuesday, bringing an end to a drawn-out rescue mission that had gripped the country’s attention. pic.twitter.com/roPVHAjjYO

— The Associated Press (@AP) November 28, 2023