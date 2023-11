Η Μπαρτσελόνα δίνει νέο συμβόλαιο στον Αραούχο

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Ρόναλντ Αραούχο τη φετινή σεζόν ουσιαστικά αναγκάζουν τη Μπαρτσελόνα να του προσφέρει νέο συμβόλαιο.

Ο Ουρουγουανός αμυντικός αποτελεί τη βασική επιλογή του Τσάβι στο αμυντικό δίδυμο των σέντερ μπακ και έχει κομβικό ρόλο στην ομάδα του Ισπανού τεχνικού. Κάπως έτσι η διοίκηση των Καταλανών είναι έτοιμη να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον 24χρονο τον οποίο θεώρει ένα μελλοντικό project του συλλόγου.

Τα τελευταία 24ωρα κυκλοφορούσε η φημολογία πως ο Τόμας Τούχελ τον ήθελε διακαώς στη Μπάγερν Μονάχου αλλά απ’ ότι φαίνεται η ανανέωση θα αποτελέσει ένα σημαντικό εμπόδιο στην προσπάθεια του Γερμανού τεχνικού να τον φέρει στους Βαυαρούς.

Με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα έχει πραγματοποιήσει 125 συμμετοχές με 8 γκολ και 3 ασίστ, έχοντας κατακτήσει 1 La Liga, 1 Κύπελλο Ισπανίας και 1 Σούπερ Καπ Ισπανίας.

🚨🔵🔴 Understand Barça are set to offer new deal to Ronald Araújo — it’s one of the priorities.

Bayern interest is genuine as reported by @Plettigoal — Tuchel loves Araújo… but told Barça have no intention to enter in talks.

New deal will be offered soon. He’s untouchable. pic.twitter.com/29Y9WqxR9u

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 29, 2023