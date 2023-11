Ταμείο Ανάκαμψης: «Πράσινο φως» στο ελληνικό αίτημα

Την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έλαβε η προκαταρκτική αξιολόγηση του ελληνικού αιτήματος στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η Επιτροπή ενέκρινε την προκαταρκτική αξιολόγηση του τρίτου αιτήματος πληρωμής της Ελλάδας για επιχορηγήσεις και δάνεια ύψους 3,6 δισ. ευρώ.

Η Επιτροπή απέστειλε τη θετική προκαταρκτική αξιολόγησή της σχετικά με την ικανοποιητική εκπλήρωση των ορόσημων και των στόχων που απαιτούνται για τις αντίστοιχες πληρωμές στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (ΟΔΕ), ζητώντας τη γνώμη της. Η γνώμη της συγκεκριμένης Επιτροπής, η οποία πρέπει να δοθεί εντός τεσσάρων εβδομάδων το πολύ, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση της Επιτροπής.

Μετά τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής, η Κομισιόν θα εκδώσει την τελική απόφαση για την εκταμίευση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης. Μετά την έκδοση της απόφασης από την Επιτροπή, μπορούν να πραγματοποιηθούν οι αντίστοιχες εκταμιεύσεις.

Μετά την έγκριση, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβσκις, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» συνεχάρη την Ελλάδα.

Today, we’ve endorsed a positive preliminary assessment of Greece’s second payment request of €3.64 billion under the Recovery and Resilience Facility.

Greece has successfully implemented its 39 milestones and 4 targets.#NextGenerationEU

— European Commission (@EU_Commission) November 28, 2023