Το Ισραήλ έχει λάβει τη λίστα με τα ονόματα των ομήρων που θα απελευθερωθούν το Σάββατο

Οι ισραηλινές αρχές έχουν ήδη λάβει τη λίστα με τα ονόματα των ομήρων που θα απελευθερωθούν αύριο Σάββατο, κατά τη δεύτερη ημέρα της συμφωνηθείσας ανακωχής στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ισραηλινού τηλεοπτικού δικτύου Channel 12, η λίστα περιλαμβάνει τα ονόματα 13 Ισραηλινών (σ.σ. όπως και σήμερα). Αυτήν τη φορά όμως, αφορά περισσότερα παιδιά.

Κατά την πρώτη ανταλλαγή κρατουμένων, η Χαμάς απελευθέρωσε σήμερα 24 ομήρους – 13 Ισραηλινούς (σ.σ. ορισμένοι εκ των οποίων έχουν διπλή υπηκοότητα), 10 Ταϊλανδούς και έναν Φιλιππινέζο. Στον αντίποδα, το Ισραήλ αποφυλάκισε 39 Παλαιστινίους, εκ των οποίων 24 γυναίκες και 15 παιδιά.

Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι οι οικογένειες των ομήρων που θα απελευθερωθούν το Σάββατο ενημερώθηκαν.

Νωρίτερα, Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι το Τελ Αβίβ έχει πάρει στα χέρια του τον κατάλογο με τους ομήρους που θα απελευθερωθούν αύριο, οι οποίοι θα είναι 13, όπως και σήμερα.

Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Yoav Gallant are following the management of the operation from the IDF Operations Branch control center at the Kirya in Tel Aviv. pic.twitter.com/DSfl5XPXRd

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 24, 2023