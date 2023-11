«Ξεχειλίζει» η οργή των Evertonians – Πανό κατά της Πρέμιερ Λιγκ πάνω από το Έιτιχαντ

Οι οπαδοί της Έβερτον δεν κάνουν βήμα πίσω στον ανένδοτο που έχουν κηρύξει στην Πρέμιερ Λιγκ, μετά την απόφαση για αφαίρεση δέκα βαθμών από την ομάδα τους λόγω παραβίασης οικονομικών όρων.

Οι Evertonians προχώρησαν μάλιστα σε μια πρωτοποριακή διαμαρτυρία κατά τη διάρκεια του μεγάλου παιχνιδιού ανάμεσα στην Μάντσεστερ Σίτι και την Λίβερπουλ στο Έιτιχαντ, καθώς στον ουρανό πάνω από το γήπεδο εμφανίστηκε πανό που έγραφε χαρακτηριστικά.

«Η Πρέμιερ Λιγκ ισούται με διαφθορά» και το συγκεκριμένο μήνυμα δεν είχε να κάνει μόνο με την επιβολή της τιμωρίας στην ομάδα τους.

The Everton fan’s banner flying over the Etihad stadium #UTFT

— 𝐓𝐎𝐅𝐅𝐄𝐄 𝐓𝐕 (@ToffeeTVEFC) November 25, 2023