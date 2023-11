Ο Κώστας Σλούκας κατέκτησε ακόμη μία… αρνητική κορυφή της Euroleague (pic)

Ο Κώστας Σλούκας είναι ένα από τα καλύτερα γκαρντ στην ιστορία της Euroleague.

Ένας από τους παίκτες που δεν διστάζουν να πάρουν την μπάλα στα χέρια τους, όταν αυτή «καίει» και να εκτελέσουν το τελευταίο κρίσιμο σουτ σε κάθε αγώνα. Είναι επιφορτισμένος σε όποια ομάδα και αν πήγε στην καριέρα του, εκτός από την ευθύνη της εκτέλεσης και με την ευθύνη της δημιουργίας, με τους αντίπαλους αμυντικούς να προσαρμόζουν ειδικά την άμυνα τους, πάνω του.

Αυτή η ασφυκτική πίεση που δέχεται, σε κρίσιμα σημεία του αγώνα, τον κάνουν να πέφτει αρκετά συχνά σε λάθη που πολλές φορές στοιχίζουν στην ομάδα του.

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού, εξαιτίας ακριβώς αυτών των λαθών του, ανέβηκε στην κορυφή μίας καθόλου κολακευτικής κατηγορίας για τον ίδιο και την καριέρα, που έχει διαγράψει στη διοργάνωση.

Με τα 4 λάθη στα οποία υπέπεσε στο παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής της Euroleague, απέναντι στην Βίρτους Μπολόνια, έφτασε τα 703 στην πολύχρονη καριέρα του και έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία της Λίγκας με περισσότερα από 700 λάθη.

Συγκεκριμένα ο Σλούκας ξεπέρασε το νούμερο των 700 σφαλμάτων σε ηλικία 33 ετών και 312 ημερών, ξεπερνώντας τον Νικ Καλάθη, που είχε κάνει πάνω από 700 λάθη σε ηλικία 34 χρονών και 31 ημερών. Και ο τρίτος στη συγκεκριμένη λίστα είναι Έλληνας, ο Βασίλης Σπανούλης που είχε κάνει το 700κοστό του λάθος στη Euroleague στα 34 του χρόνια και 88 ημέρες.

Με μέσο όρο καριέρας 1.9 λάθη ανά παιχνίδι ο Σλούκας, ξεπέρασε τα 700 λάθη μετά από 361 παιχνίδια στη διοργάνωση, ενώ τη φετινή σεζόν με τη φανέλα των «πρασίνων», οι μέσοι όροι του σε αυτή την αρνητική στατιστική κατηγορία είναι αυξημένοι, καθώς έχει 3.1 λάθη ανά αγώνα.

