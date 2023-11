Οι κορυφαίοι «σερβιτόροι» της Euroleague – Τι κάνουν Γουόκαπ και Σλούκας (vids)

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η μοναδική ομάδα που είναι αήττητη στη φετινή Euroleague, έχει ρεκόρ 8-0, αλλά και ένα από τα πιο γεμάτα ρόστερ στην ιστορία της. Η επιστροφή του Φακούντο Καμπάτσο στη Μαδρίτη έφερε άλλο… αέρα και τη δυνάμωσε ακόμη περισσότερο με τον Αργεντινό να κάνει… παπάδες σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν.

Ο πανέξυπνος γκαρντ της βασίλισσας μοιράζει τη μία ασίστ μετά την άλλη φέτος, οι συμπαίκτες του πετυχαίνουν εύκολους πόντους και είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο επιδραστικούς παίκτες στη Euroleague. Ο Καμπάτσο κάνει όλους τους συμπαίκτες του… χαρούμενους και για αυτό τον λόγο είναι και στην κορυφή της λίστας με τις ασίστ, αφού μοιράζει 7,8 ανά ματς.

Πολύ κοντά του είναι ακόμη ένα μεγάλο όνομα της διοργάνωσης, ο Λορέντζο Μπράουν, που αγωνίζεται από πέρσι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ με τον Αμερικανό, αλλά πολιτογραφημένο Ισπανό να δίνει 7,6 ανά ματς. Οι δύο τους είναι και οι πιο επιδραστικοί… συμπαίκτες φέτος, «σερβίροντας» ο μεν Καμπάτσο ασίστ για 17,6 πόντους της Ρεάλ, ενώ ο Μπράουν μοιράζει πάσες για 17,3 και είναι με διαφορά οι παίκτες που θα ήθελε ο καθένας να έχει στο πλευρό του.

Από εκεί και πέρα, ο τρίτος της λίστας είναι ο Νικολά Λαπροβίτολα με 13,7 πόντους στις ασίστ του στην Μπαρτσελόνα, αρκετά πίσω από τον Αργεντινό και τον Ισπανό. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι πως στην πρώτη δεκάδα είναι και δύο Έλληνες, ο Τόμας Γουόκαπ από πλευράς του Ολυμπιακού και ο Κώστας Σλούκας από την πλευρά του Παναθηναϊκού.

Ο πρώτος είναι στην 6η θέση της λίστας και δίνει ασίστ για 12,8 πόντους του Ολυμπιακού, ενώ συνολικά έχει 4,8. Από την άλλη ο έτερος Έλληνας γκαρντ έχει τελικές πάσες 11,7 πόντους του τριφυλλιού, με τον Σλούκα από την πλευρά του να μοιράζει 4,7 ασίστ ανά παιχνίδι φέτος.

Φυσικά στη λίστα βρίσκονται κι άλλοι παίκτες, καθώς ο Μάικ Τζέιμς είναι στην 7η θέση, ενώ το εντυπωσιακό είναι ότι ο Πάρις Λι, που αγωνίζεται στη Βιλερμπάν και πέρσι στον Παναθηναϊκό και είναι στην 4η θέση της ιδιαίτερης αυτής λίστας.

Assisted points by #Euroleague players.

Everybody would be happy to play along Campazzo or Brown.

They both create 17+ points per game for their teammates. pic.twitter.com/WlL4BpV18Y

— 3StepsBasket (@3StepsBasket) November 19, 2023