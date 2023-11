Κεντάκι: Εκκενώθηκαν δύο πόλεις μετά τον εκτροχιασμό τρένου που μετέφερε θειάφι

Εμπορική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε το απόγευμα της Τετάρτης στις κεντρικές ΗΠΑ και το θειάφι που μετέφερε πήρε φωτιά, αναγκάζοντας τις αρχές του Κεντάκι να προτρέψουν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή, παραμονή της Γιορτής των Ευχαριστιών.

Το τρένο εκτροχιάστηκε κοντά στο χωριό Λίβινγκστον και «τουλάχιστον 16 βαγόνια ενεπλάκησαν» στο ατύχημα. Δύο από αυτά, που περιείχαν θείο σε υγρή μορφή, άνοιξαν και ένα μέρος του περιεχομένου τους χύθηκε έξω και πήρε φωτιά, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία σιδηροδρομικών μεταφορών CSX.

«Όταν το υγρό θείο καίγεται, εκλύει στην ατμόσφαιρα διοξείδιο του θείου», μια ουσία επικίνδυνη τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον.

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι Άντι Μπεσίρ κήρυξε την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να κινητοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι, όπως ανακοίνωσε. «Οι τοπικοί αξιωματούχοι προτρέπουν τους κατοίκους του Λίβινγκστον να εκκενώσουν τη ζώνη», πρόσθεσε.

