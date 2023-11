Το περσινό πάθημα, ο MVP Τζόουνς και οι κομβικοί Ογελέγε και Ντέιβις (vids)

«Είναι μια πολύ καλή και νεανική ομάδα. Παίζει πολύ επιθετικά, είναι η καλύτερη άμυνα της Euroleague ως τώρα. Σίγουρα λοιπόν θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις που έκανε χθες για το αποψινό εντός έδρας παιχνίδι με την Βαλένθια (21:15), για την 10η αγωνιστική της Euroleague, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξει τη δυσκολία της αναμέτρησης με την ισπανική ομάδα.

Μια ομάδα που πέρσι «πάγωσε» το ΟΑΚΑ, όταν με buzzer beater τρίποντο του Κρις Τζόουνς «ξέρανε» τον Παναθηναϊκό και πήρε τη νίκη με 92-91. Ένα πάθημα που θα πρέπει να έχει γίνει μάθημα στους Πράσινους, που φέτος δεν θα πρέπει να αφήσουν κανένα περιθώριο στους Ισπανούς: Να μην τους επιτρέψουν να μείνουν μέχρι το τέλος στη διεκδίκηση της νίκης και να τους ξεκαθαρίσουν από την αρχή του παιχνιδιού ποιος είναι το αφεντικό.

The last time @valenciabasket visited the OAKA…

Chris Jones hit one of the 🥶 game winners of last season🎯

Any predictions for tomorrow’s clash? pic.twitter.com/7hkqXvbNSu

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 22, 2023