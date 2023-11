Λίβανος: Τέσσερις νεκροί πολίτες μετά από ισραηλινή επίθεση – Ανάμεσά τους δύο δημοσιογράφοι

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στον Λίβανο από ισραηλινά πλήγματα.

Στο χωριό Κφαρ Κίλα, στα νότια της χώρας, σκοτώθηκε μια 80χρονη, ενώ η εγγονή της τραυματίστηκε, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Ani.

Την ίδια ώρα, δύο δημοσιογράφοι και ένα τρίτο άτομο (πιθανόν ο οδηγός του αυτοκινήτου του τηλεοπτικού συνεργείου) σκοτώθηκαν από πλήγμα με ρουκέτες κοντά στο σύνορο του Λιβάνου με το Ισραήλ, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Το πρακτορείο μετέδωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην πόλη Τιρ Χάρφα, που απέχει περίπου ένα μίλι από το ισραηλινό σύνορο.

Οι δημοσιογράφοι εργάζονταν για ένα τηλεοπτικό δίκτυο με έδρα τον Λίβανο, το Al Mayadeen TV. Πρόκειται για την ρεπόρτερ Farah Omar και τον εικονολήπτη Rabih Maamari.

Αυτή είναι η τρίτη επίθεση σε δημοσιογράφους στον Λίβανο.

Το δίκτυο αυτό μετέδωσε ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε την επίθεση στοχοθετώντας σκοπίμως τους δημοσιογράφους.

«Israel» deliberately targeted #AlMayadeen‘s correspondent, Farah Omar, and cameraman Rabih Me’mari, killing them both after they had just ended their live broadcast from South #Lebanon. pic.twitter.com/EOvyiRkiM9

— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) November 21, 2023