Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Οι IDF επιτίθενται σε θέσεις της Χεζμπολάχ στο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε σε θέσεις και εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, ανέφερε ανακοίνωση της μονάδας του εκπροσώπου Τύπου των IDF κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Πέμπτη.

Μεταξύ των στόχων που δέχθηκαν επίθεση ήταν μια αποθήκη όπλων, στρατιωτικές υποδομές, παρατηρητήρια και θέσεις εκτόξευσης, συμπεριλαμβανομένης αυτής που χρησιμοποίησε η οργάνωση για να εκτοξεύσει αντιαρματικό πύραυλο προς τη βόρεια ισραηλινή πόλη Σλόμι την Τετάρτη.

#IDF 🇮🇱 targets Hezbollah positions, including an ammunition depot and a militant infrastructure in southern #Lebanon 🇱🇧 pic.twitter.com/HCje2CZ3vQ

