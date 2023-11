Βίκυ Καγιά: «Δεν θα επιστρέψω τηλεοπτικά – Έχω ανάγκη να ξεκουράσω το μυαλό μου»

Το «MEGA Καλημέρα» βρέθηκε στις πρόβες με την παρουσιάστρια του Madwalk 2023 Βίκυ Καγιά λίγο πριν το φαντασμαγορικό show.

Το Madwalk 2023 by Three Cents, το μεγαλύτερο fashion music event στην Ελλάδα, έρχεται για 13η συνεχόμενη χρονιά και θα μεταδοθεί αποκλειστικά στο MEGA σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

Ευχαριστώ τον Θεό για τα καλά που έχω. Ήταν απαραίτητη η αποχή από την τηλεόραση, έχω κερδίσει μία ηρεμία που είχα χάσει

To Madwalk 2023 by Three Cents, o μοναδικός θεσμός στη χώρα που ενώνει τη μουσική με τη μόδα, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου στο Tae Kwon Do και επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις.

Την εκδήλωση παρουσιάζει η Βίκυ Καγιά. Σε super guest εμφάνιση, ο δημοφιλής Ιταλός τραγουδιστής και ηθοποιός Μικέλε Μορρόνε.

Η παρουσιάστρια της βραδιάς, Βίκυ Καγιά μίλησε για το show.

«Πάντα έχω άγχος, με πιάνει ένα καρδιοχτύπι και λέω τώρα θα πέσω. Θα κάνω μία φορά πασαρέλα, γιατί παρουσιάζω τα Madwalk.

Να πέσει το ταβάνι να με πλακώσει αν δεν νιώθω γεμάτη, 30 χρόνια εργάζομαι. Ευχαριστώ τον Θεό για τα καλά που έχω. Ήταν απαραίτητη η αποχή από την τηλεόραση, έχω κερδίσει μία ηρεμία που είχα χάσει», σημείωσε αρχικά η Βίκυ Καγιά.

«Ήταν απαραίτητη η αποχή»

«Για έμενα ήταν απαραίτητη η αποχή από την τηλεόραση. Έχουν αλλάξει τα πάντα προς το καλύτερο, προς το κανονικό.

Μου αρέσει που κάνω τώρα τις δουλειές του σπιτιού. Κάνω γυμναστική που δεν προλάβαινα πριν. Δεν ισχύει ότι θα επιστρέψω τηλεοπτικά. Όταν είναι κάτι θα σας το ανακοινώσω εγώ. Έχω ανάγκη να ξεκουράσω το μυαλό μου», συμπλήρωσε αναφορικά με την αποχή της από την τηλεόραση.

Για τον guest του Madwalk, Μικέλε Μορόνε, η Βίκυ Καγιά μίλησε με τα καλύτερα λόγια.

«Γνώρισα τον Μικέλε Μορόνε, είναι το καλύτερο παιδί, είναι ένας γλύκας. Ο Μικέλε είναι ένας άνθρωπος προσγειωμένος με βάθος», αποκάλυψε το μοντέλο και παρουσιάστρια.