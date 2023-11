«Τα χαρακτηριστικά του Κουλιεράκη μοιάζουν με αυτά του Μπονούτσι»

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης αποτελεί ένα από τα πιο λαμπρά αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και για ακόμη μία φορά απασχόλησε το Διεθνές Παρατηρητήριο Ποδοσφαίρου ή αλλιώς CIES.

Σύμφωνα με μία έρευνα ο αμυντικός του ΠΑΟΚ είναι ένας από τους δέκα παίκτες με ηλικία 21 ετών και κάτω των οποίων τα χαρακτηριστικά τους μοιάζουν με αυτά του Λεονάρντο Μπονούτσι.

Ο Ιταλός αμυντικός στην ακμή του ήταν ένα «τείχος» στην άμυνα της Γιουβέντους και αποτελούσε έναν από τους καλύτερους σέντερ μπακ της εποχής. Πλέον στα 36 του αγωνίζεται από το περασμένο καλοκαίρι στην Ουνιόν Βερολίνου στη Bundesliga και συμμετέχει με τη γερμανική ομάδα και στους ομίλους του Champions League.

Ο Κουλιεράκης κατατάσσεται στην 5η θέση της σχετικής λίστας βάσει της χρηματιστηριακής του αξίας στο ποδόσφαιρο, ενώ στη δεκάδα βρίσκονται μεταξύ άλλων ο Ουσμάν Ντιομαντέ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και ο Ρόμπερτ Ρέναν της Ζενίτ.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε 15 αγώνες τη φετινή σεζόν μετράει ένα γκολ έχοντας μπει για τα καλά στην Εθνική Ελλάδας.

Closest U2⃣1⃣ profiles to #LeonardoBonucci, from most to least expensive (€m)

1⃣ #OusmaneDiomande 🇨🇮 (#SportingCP) €52.8m

2⃣ #RobertRenan 🇧🇷 (#FKZenit) €23.4m

3⃣ #JorrelHato 🇳🇱 (#AFCAjax) €22.0m

From @CIES_Football ⚽️ analysis with @Wyscout 📊 pic.twitter.com/ryfSsyIP9p

— CIES Football Obs (@CIES_Football) November 18, 2023