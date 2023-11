Σκηνές χάους στο Σιέρα Λεόνε-Αίγυπτος- Ντου οπαδών, «φυγαδεύτηκε» ο Σαλάχ

Η Αίγυπτος επικράτησε με 2-0 εκτός έδρας της Σιέρα Λεόνε για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, με τον Μοχάμεντ Σαλάχ και τους συμπαίκτες του να βιώνουν πρωτόγνωρες στιγμές, αφού οπαδοί των γηπεδούχων εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο με τη λήξη της αναμέτρησης.

Σε βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες φαίνονται άνθρωποι της ασφάλειας του γηπέδου αλλά και στρατιωτικές δυνάμεις να προσπαθούν να σταματήσουν τους εισβολείς να μπουν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ ο άσος της Λίβερπουλ αποχώρησε από το γήπεδο με στρατιωτική συνοδεία.

Ακόμα δεν είναι γνωστό αν η εισβολή των οπαδών έγινε με απειλητική διάθεση προς τους Αιγύπτιους ποδοσφαιριστές, ωστόσο σίγουρα δεν ήταν μια ωραία στιγμή για τον Σαλάχ και τους συμπαίκτες του.

Absolutely shocking scenes from Egypt’s game against Sierra Leone as it looks like Mohamed Salah was targeted by pitch-invaders.

They seem to be going directly to try and attack him 😡😡😡pic.twitter.com/qqMrejPbwc

— Watch LFC (@Watch_LFC) November 19, 2023