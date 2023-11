Σοκ με Γκάβι στην Ισπανία (pic & vid)

Τρομερά άτυχος στάθηκε ο Γκάβι στο βαθμολογικά αδιάφορο παιχνίδι της Ισπανίας με τη Γεωργία για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2024.

O μέσος της Μπαρτσελόνα τραυματίστηκε στο δεξί γόνατο και έγινε αλλαγή κλαίγοντας στο 26′, με τις πρώτες εκτιμήσεις να μην είναι καθόλου καλές.

Η πρώτη διάγνωση από την ισπανική ομοσπονδία κάνει λόγο για πολύ σοβαρό τραυματισμό, με το μυαλό όλων να πηγαίνει σε ρήξη χιαστού.

Ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης είναι το γεγονός πως ο Φεράν Τόρες σήκωσε φανέλα του Γκάβι στο 2-1 της Ισπανίας, με τον συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα να του αφιερώνει το γκολ που πέτυχε.

Δείτε τη φάση:

I’m actually tearing up he looks so in pain pic.twitter.com/lo5wHZyX3i

— H! (@304GAVI) November 19, 2023