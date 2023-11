Όταν η Μάιλι Σάιρους και άλλοι διάσημοι «έκραζαν» τις πρώην σχέσεις τους στα τραγούδια τους

Καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, αποφάσισαν να αποτυπώσουν τα αρνητικά συναισθήματα που έτρεφαν για τους/τις πρώην συντρόφους τους στα τραγούδια τους. Μάλιστα κάποιοι/ες απάντησαν κιόλας, κυκλοφορόντας κομμάτια που συνέχιζαν την «μουσικο – ερωτική» κόντρα.

H Shakira είπε απλά: «Όλα όσα νιώθω, όλα όσα περνάω αντανακλώνται στους στίχους που γράφω»

Flowers | Miley Cyrus

Το τραγούδι «Flowers» της Miley Cyrus εικάζεται ότι αφορά τον πρώην σύζυγό της Liam Hemsworth.

Στίχοι υπό εξέταση: Χτίσαμε ένα σπίτι και το είδαμε να καίγεται.

Οι ενδείξεις: Η Miley έχει πει ανοιχτά ότι ποτέ δεν πίστευε ότι θα παντρευτούν ποτέ πραγματικά, αλλά «γαντζώθηκε» στη σχέση τους μετά την απώλεια του σπιτιού τους σε πυρκαγιά το 2018. Επίσης, στο βίντεο η Miley μοιάζει να μιμείται έναν χορό που έκανε κάποτε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο κόκκινο χαλί με τον Liam, τον οποίο, τότε, της ζήτησε να μην κάνει μπροστά στην κάμερα.

Te Felicito | Shakira

Το τραγούδι της Shakira «Te Felicito (I Congratulate You)» μοιάζει να αναφέρεται στον πρώην της Gerard Piqué.

Στίχοι υπό εξέταση: Με προειδοποίησαν, αλλά δεν έδωσα σημασία / Μη μου πεις ότι λυπάσαι / Σε ξέρω καλά και ξέρω ότι λες ψέματα

Οι ενδείξεις: Η είδηση ότι ο χωρισμός τους προκλήθηκε εξαιτίας της φερόμενης απιστίας του Gerard. Και όταν ρωτήθηκε αν το τραγούδι αφορούσε τον Gerard, η Shakira είπε απλά: «Όλα όσα νιώθω, όλα όσα περνάω αντανακλώνται στους στίχους που γράφω».

Over for You | Morgan Evans

Ο Morgan Evans κυκλοφόρησε το τραγούδι «Over for You» το οποίο αναφέρεται στο διαζύγιο του από την Kelsea Ballerini.

Στίχοι υπό εξέταση: Πόσες φορές είπες ότι με αγαπάς ενώ δεν ήταν αλήθεια; / Αναρωτιέμαι πόσο καιρό έχει τελειώσει για σένα;

Τα στοιχεία: Η Kelsea κατέθεσε αίτηση διαζυγίου το καλοκαίρι του 2022, μετά από πέντε χρόνια γάμου. Το διαζύγιο επισημοποιήθηκε μόλις λίγες εβδομάδες αφότου έγραψε το τραγούδι. Παραδέχτηκε επίσης ότι αυτό το τραγούδι ήταν «το ταξίδι του τι συνέβη εκείνη τη στιγμή της ζωής του».

Blindsided | Kelsea

Στη συνέχεια, η Kelsea κυκλοφόρησε το «Blindsided» ως απάντηση στο τραγούδι του Morgan.

Στίχοι υπό εξέταση: Και τώρα λες ότι είσαι χαμένος και αυτό δεν το καταλαβαίνω / Ξέρω ότι η αλήθεια είναι δύσκολο να ακουστεί, αλλά δεν ήταν δύσκολο να βρεθεί

Οι αποδείξεις: Η Kelsea παραδέχτηκε δημόσια ότι ήταν πολύ θυμωμένη όταν άκουσε για πρώτη φορά το τραγούδι του Morgan. Είπε: «Είχα μια αρκετά καλή εικόνα για το ταξίδι του πένθους μου μέχρι που βγήκε αυτό το τραγούδι και ήμουν έξαλλη». Η Kelsea κυκλοφόρησε επίσης το EP Rolling Up the Welcome Mat και το μετέτρεψε σε ταινία μικρού μήκους με θέμα μια γυναίκα που περνάει τα στάδια της θλίψης στο τέλος ενός γάμου.

Drivers license & Good 4 u | Olivia Rodrigo

Τα τραγούδια της Olivia Rodrigo «drivers license», «good 4 u» και πολλά άλλα στο ντεμπούτο άλμπουμ της Sour αφορούν τη φημολογούμενη σχέση της με τον Joshua Bassett.

Στίχοι υπό εξέταση: Είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη από μένα / Είναι όλα αυτά για τα οποία είμαι ανασφαλής (drivers license).

Λοιπόν, μπράβο σου, υποθέτω ότι προχώρησες πολύ εύκολα / Βρήκες μια νέα κοπέλα και σου πήρε μόνο μερικές εβδομάδες (good 4 u)

Τα στοιχεία: Το καλοκαίρι του 2020, η Olivia άρχισε να αφήνει να εννοηθεί ότι βίωνε έναν χωρισμό στα social media της. Λίγο αργότερα, ο Joshua εθεάθη να κάνει βόλτες με τη Sabrina Carpenter, η οποία είναι ξανθιά και μεγαλύτερη από την Olivia.

Crisis, Set Me Free & Secret | Joshua Bassett

Στη συνέχεια, ο Joshua Bassett κυκλοφόρησε ένα EP με τα τραγούδια «Crisis», «Set Me Free» και «Secret» που φαινομενικά σκιαγραφούσαν τη σχέση του με την Olivia και τη μανία των μέσων ενημέρωσης που ακολούθησε.

Στίχοι υπό εξέταση: Και αν μπορείς να πεις την αλήθεια σου, τότε το ίδιο θα κάνω κι εγώ / Και δεν πειράζει αν θέλεις να παίξω τον κακό, Οι μισές αηδίες που λες είναι μόνο κατά το ήμισυ αληθινές / Να παίζεις με τη ζωή μου σαν επαγγελματική κίνηση (Crisis)

Και τίποτα απ’ όσα λέω δεν θα απαλύνει τον πόνο / Γιατί πρέπει να πονάω για να νιώθεις εσύ καλά; (Set Me Free)

Πάλι μπήκα στο δρόμο σου / Φιληθήκαμε, αλλά ένιωσα διαφορετικά (Secret)

Τα στοιχεία: Μόλις η Olivia κυκλοφόρησε το «drivers license», εκτοξεύτηκε σχεδόν εν μία νυκτί, και αποθεώθηκε ευρέως για την ευαισθησία της στους στίχους της – αρκετοί διάσημοι μάλιστα είπαν ότι το τραγούδι έμοιαζε σαν να ήταν «βγαλμένο από το ημερολόγιο της Olivia». Την ίδια στιγμή, ο Joshua και η Sabrina αποδοκιμάστηκαν ευρέως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Joshua μίλησε επίσης για την εισαγωγή του στο νοσοκομείο λόγω καρδιακής ανεπάρκειας από το άγχος που του προκάλεσε η κατάσταση.

*Mε πληροφορίες από: Buzzfeed | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Flowers | YouTube