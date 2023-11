F1: Δημόσια συγγνώμη στο Λας Βέγκας – Ζημιές, καθυστερήσεις και τα χρήματα που δεν έρχονται

Το επερχόμενο Grand Prix της Formula 1 στο Λας Βέγκας έχει γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα στο χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αλλά και θέμα, όχι τόσο ευχάριστο, για την τοπική κοινωνία.

Η προετοιμασία για τον αγώνα, που έχει οριστεί για αυτό το Σαββατοκύριακο (Κυριακή 19 Νοεμβρίου), κράτησε περισσότερους από εννέα μήνες, απογοητεύοντας τους κατοίκους και τους υπαλλήλους της πόλης.

Μερικές από τις αντιδράσεις ήταν τόσο έντονες που ο Διευθύνων Σύμβουλος της Liberty Media, στην οποία ανήκει η F1, Γκρεγκ Μάφεϊ, απηύθυνε πρόσφατα μια συγγνώμη στο Λας Βέγκας, σύμφωνα με τον Guardian.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όλους τους κατοίκους του Λας Βέγκας και εκτιμούμε την ανεκτικότητά τους και την προθυμία τους να μας ανεχθούν», είπε ο Γκρεγκ Μάφεϊ. «Θα φέρουμε έσοδα περίπου 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην περιοχή. Επομένως, δεν είναι μόνο προς όφελος των θαυμαστών που θέλουν να δουν τον αγώνα, αλλά και της τοπικής κοινωνίας – ελπίζουμε ότι θα υπάρχει ένα μεγάλο οικονομικό όφελος για το Λας Βέγκας».

Και όμως, παρά τις τόσες προετοιμασίες, τα πράγματα άρχισαν… στραβά. Η εναρκτήρια προπόνηση της Formula 1 για το Grand Prix του Λας Βέγκας αναβλήθηκε μετά από μόλις οκτώ λεπτά λόγω ενός χαλαρού καλύμματος αποχέτευσης στο Strip που προκάλεσε ζημιά στα μονοθέσια την περασμένη Πέμπτη.

The damage caused to Carlos Sainz’s Ferrari was so severe it was possible to see the road through the cockpit 😲

(h/t @tgruener) pic.twitter.com/kfJkeO1c3A

— ESPN F1 (@ESPNF1) November 17, 2023