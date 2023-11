H «αμαρτωλή πόλη» του Λας Βέγκας επιστρέφει 41 χρόνια μετά στη Formula 1 για μία μοναδική παράσταση (pics)

Η επιστροφή της Formula 1 στην αυτοαποκαλούμενη πρωτεύουσα της ψυχαγωγίας του κόσμου, θα προσελκύσει παγκόσμια προσοχή. Ξεκινώντας στις 22:00 τοπική ώρα (8:00 ώρα Ελλάδος την Κυριακή 19 Νοεμβρίου) το Σάββατο 18 Νοεμβρίου, το Grand Prix του Λας Βέγκας δεν θα μοιάζει με κανένα άλλο γεγονός στο ημερολόγιο.

« Σκεφτείτε τις ταχύτητες που θα φτάσουν τα αυτοκίνητα, με φόντο το υπέρλαμπρο νυχτερινό Λας Βέγκας – δεν θα υπάρχει θέαμα σαν αυτό στη Γη», λέει η Renee Wilm, Διευθύνων Σύμβουλος του Las Vegas Grand Prix, Inc.

Συνολικά, 23 διαφορετικές διαμορφώσεις πίστας χαρτογραφήθηκαν σε όλη την πόλη, πριν ληφθεί η τελική απόφαση στις αρχές του 2022 για τη διαδρομή 3,8 μιλίων και 17 στροφών που θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο το βράδυ.

Κάθε διάταξη που σχεδιάστηκε περιλάμβανε ένα τμήμα της πίστας στο Strip, της εμβληματικής λεωφόρου, που διασχίζει την καρδιά του Λας Βέγκας, πλαισιωμένη από διάσημα καζίνο, ξενοδοχεία και εστιατόρια. Είναι μια σημαντική απόκλιση από τα δύο Grand Prix που έγιναν στο πάρκινγκ του Caesars Palace το 1981 και το ’82.

«Η κύρια πρόκληση που είχαμε ήταν να δημιουργήσουμε διαδρομές πρόσβασης εσωτερικά και εξωτερικά γύρω από το κέντρο», συνεχίζει ο Craig Wilson, επικεφαλής της επίδοσής των μονοθεσίων της Formula 1, ο οποίος συνεργάστηκε στενά με τους σχεδιαστές πίστας Tilke για τη δημιουργία της διαδρομής.

Συνολικά, οι οδηγοί θα «πατούν τέρμα το γκάζι» για 21 δευτερόλεπτα, ενώ ο μέσος όρος ταχύτητας υπολογίζεται γύρω στα 208-217 μίλια την ώρα. «Όπως είδαμε από τις προσομοιώσεις οι ταχύτητες στο Λας Βέγκας φτάνουν αυτές της Μόντσα, γεγονός ανεπανάληπτο, καθώς το Grand Prix του Λας Βέγκας είναι ένα από τα λεγόμενα «street circuits»,» προσθέτει ο Wilson.

«Κάναμε πολλή δουλειά τη νύχτα, αλλά αυτό είναι δύσκολο σε μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ!» λέει το αφεντικό κατασκευής Terry Miller, της Miller Project Management. «Είναι αδύνατο να μην διαταραχθούν ορισμένες επιχειρήσεις, αλλά είχαμε μεγάλη βοήθεια από το τοπικό αστυνομικό τμήμα και την κομητεία Clark για το κλείσιμο των δρόμων. ‘Hταν μια λεπτή διαδικασία , ώστε οι ιδιοκτήτες ακινήτων να μπορούν να κάνουν προσαρμογές και οι πελάτες να έχουν ακόμα πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους».

Ασυνήθιστα, στη περίπτωση του Λας Βέγκας, οι ιδιοκτήτες του αθλήματος Liberty Media είναι οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές αυτού του αγώνα. Η αμερικανική εταιρεία επιδιώκει να έχει μια μακροχρόνια παρουσία στο Λας Βέγκας, ώστε να αξίζει και με το παραπάνω το υπέρογκο ποσό που χρησιμοποίησε για να αγοράσει ένα κομμάτι γης, το οποίο θα αποτελέσει τη γραμμή εκκίνησης/τερματισμού, σε μια τοποθεσία που κάποτε καταλάμβανε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.

Η αγορά γης επέτρεψε στη Φόρμουλα 1 να κατασκευάσει ένα μόνιμο, υπερσύγχρονο κτίριο pit που έχει μήκος τριών γηπέδων ποδοσφαίρου. Πάνω από τα γκαράζ υπάρχει ένα Paddock Club 300.000 τετραγωνικών ποδιών σε τρία επίπεδα (συμπεριλαμβανομένης της ταράτσας) που θα φιλοξενήσει 8.000 επισκέπτες.

Είναι κατανοητό ότι υπάρχει πολλή διαφημιστική εκστρατεία γύρω από το Λας Βέγκας, το οποίο θα φιλοξενήσει το πρώτο Grand Prix Σάββατο, μετά από τη Νότια Αφρική και το Grand Prix του 1985. Η εβδομάδα ψυχαγωγίας ξεκινά το βράδυ της Τετάρτης με μια ζωντανή παράσταση που περιλαμβάνει και τους 20 οδηγούς και μουσική A-list στο αρχικό πλέγμα, μέρος της οποίας γυρίζει την τελευταία γωνία (σκεφτείτε το πλέγμα στο Woodcote στην παλιά διάταξη Silverstone).

Οι θέσεις της κερκίδας με εισιτήρια ανέρχονται συνολικά σε 105.000 την ημέρα, αλλά πολλοί περισσότεροι θεατές θα καταλαμβάνουν θέσεις στα fan zones και στις σουίτες φιλοξενίας που διαχειρίζονται ορισμένα ξενοδοχεία.

«Η τελετή έναρξης μας στο Grand Prix, θα συναγωνιστεί το σόου του ημιχρόνου του Super Bowl και θα ξεκινήσει αυτό που ελπίζουμε να είναι μια εκδήλωση 20,30 40 ετών που θα γίνεται ολοένα και καλύτερη χρόνο με το χρόνο.», αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος του προωθητή LVGP, Renee Wilm.

Watching over us this weekend 🙏🥹 pic.twitter.com/JnknIFoxct

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 14, 2023