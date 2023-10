Formula 1: Τρομακτικό ατύχημα για Μάγκνουσεν στο Μεξικό – Πήρε φωτιά το μονοθέσιο, διακόπηκε ο αγώνας

Ένα τρομακτικό ατύχημα είχε ο Κέβιν Μάγκνουσεν της Haas στον 33ο γύρο του Grand Prix Μεξικού για το πρωτάθλημα της Formula 1 με αποτέλεσμα ο αγώνας να διακοπεί προσωρινά.

Συγκεκριμένα ο οδηγός της Haas έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου και χτύπησε στις μπαριέρες με αποτέλεσμα να σηκωθεί αρχικά κίτρινη σημαία και να μπει στον αγώνα το αυτοκίνητο ασφαλείας.

Στη συνέχεια ωστόσο σηκώθηκε κόκκινη σημαία και διακόπηκε προσωρινά ο αγώνας, καθώς οι αγωνοδίκες έκριναν ότι πρέπει να φτιάχνουν οι μπαριέρες, να αποκατασταθεί η ζημιά στον προστατευτικό τοίχο και να καθαριστούν τα συντρίμμια.

Lots of debris on the track and damage to the barriers following that Magnussen crash



Ευτυχώς ο Μάγκουσεν φαινόταν να μην έχει τραυματιστεί καθώς απομακρύνθηκε από το κατεστραμμένο μονοθέσιο, το οποίο στη συνέχεια έπιασε φωτιά. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις υπήρξε πρόβλημα με το πίσω μέρος του μονοθεσίου της Haas (λογικά με την ανάρτηση), με αποτέλεσμα o 31χρονος Δανός να χάσει τον έλεγχο και να καταλήξει στις προστατευτικές μπαριέρες.

Σε εκείνο το σημείο ο Φερστάπεν ήταν επικεφαλής του αγώνα για τη Formula 1, μπροστά από τους Λεκλέρ και Χάμιλτον. Μετά από αρκετή ώρα, δόθηκε επανεκκίνηση με τον Φερστάπεν να είναι στην πρώτη θέση.

Might take a bit of time to fix that barrier 👀 #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/pZhz7wTkpt



Η Haas επιβεβαίωσε ότι ο Μάγκουσεν είναι εντάξει μετά από τον έλεγχο στον οποίο υπεβλήθη στο ιατρικό κέντρο, αλλά θα κρατηθεί λίγο περισσότερο για επιτήρηση.

An update on Kevin:

He’s at the medical centre and after a check-over is ok, but is being kept a little while longer just for observations. #HaasF1 #MexicoGP

