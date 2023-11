Η Τζόρτζια Μελόνι φέρνει την Ιταλία στα δικά της μέτρα και σταθμά

Αν πάρει κανείς κατά γράμμα τη διάσημη φράση του Σαίξπηρ «ολόκληρη η κόλαση δεν έχει οργή χειρότερη από της περιφρονημένης γυναίκας», η Τζόρτζια Μελόνι από τη γειτονική Ιταλία είναι έτοιμη για όλα.

Μετά από έναν δύσκολο χωρισμό από τον άπιστο δημοσιογράφο σύντροφο της μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας, που την έφερε σε δύσκολη θέση ως γυναίκα και ως πολιτικό, η Ιταλίδα πρωθυπουργός είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα αφήσει άλλη πρόκληση αναπάντητη.

Είτε πρόκειται για την κλασσική λύση της εργασιοθεραπείας ή απλά για έναν επαγγελματικό στόχο ζωής –που είναι και το πιθανότερο- η Μελόνι σκοπεύει να φέρει την τελματωμένη οικονομία της Ιταλίας, την ανησυχητική υπογεννητικότητα στα εδάφη της και τα πυκνά συχνά αδιέξοδα της σε επίπεδο πολιτικής στα μέτρα αυτά που δεν θα απειλήσουν την εξουσία της για καιρό.

Και όχι μόνο αυτό, αλλά και στα σταθμά που θα αποθεώσουν τον νέο τύπο λαϊκιστή ηγέτη στην Ευρώπη που αντιπροσωπεύει, ο οποίος χαρακτηρίζεται από θρασύτητα, πραγματισμό και εξυπνάδα, όπως γράφει ο Guardian.

Ruthless, clever, pragmatic: why Giorgia Meloni is so dangerous to Italy – and Europe | Anne McElvoy https://t.co/IfTcmQHMGU

— Guardian Opinion (@guardianopinion) November 14, 2023