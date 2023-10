Η Τζόρτζια Μελόνι πήρε μια μέρα άδεια λόγω... ραγισμένης καρδιάς – Μήπως τη δικαιούμαστε όλοι;

Μπορεί οι ακροδεξιές πολιτικές απόψεις της να μην βρίσκουν σύμφωνους τους πολλούς, ωστόσο δεν υπήρξε γυναίκα επί γης που να μην παραδέχτηκε το θάρρος της Τζόρτζια Μελόνι να πάρει μια μέρα άδεια λόγω… ραγισμένης καρδιάς.

Αυτό συνέβη την ημέρα που η Ιταλίδα πρωθυπουργός δημοσιοποίησε τον χωρισμό της από τον σύντροφο της για μια 10ετία και πατέρα της κόρης, Αντρέα Τζαμπρούνο, μετά την κυκλοφορία βίντεο που τον δείχνει να κάνει σεξουαλικές προτάσεις και απρεπή σχόλια σε συνάδελφο του, δημοσιογράφο, στην εκπομπή Diario del Giorno του καναλιού Rete 4.

Μάλιστα, όταν μερικές μέρες αργότερα πιέστηκε από τους δημοσιογράφους για να σχολιάσει σχετικά, είπε ότι «είμαι καλά, συνεχίζω τη δουλειά μου και δεν θέλω να συζητήσω γι’ αυτό το θέμα ξανά». Λίγα 24ωρα μετά, σε μια σκηνή ιδιαίτερα φορτισμένη και ενώ ήταν συνδεδεμένη μέσω βίντεο με το συνέδριο του κόμματος της, Αδέλφια της Ιταλίας, ζήτησε την κατανόηση των στελεχών του για την προσωπική της περιπέτεια, λέγοντας χαρακτηριστικά: «συγνώμη που δεν είμαι μαζί σας αυτοπροσώπως, αλλά είμαι κι εγώ άνθρωπος».

Κι αν η αιτία της ραγισμένης καρδιάς, παραξενεύει κάποιους, να σημειωθεί ότι πρόκειται για ένα πραγματικό σύνδρομο, που δίνει τον ίδιο έντονο πόνο που προκαλείται σε έναν εθισμένο, ο οποίος προσπαθεί για πρώτη φορά να απεξαρτηθεί. Το σύνδρομο της ραγισμένης καρδιάς ονομάζεται επίσης Takatsubo και είναι μια νοσογόνος κατάσταση καρδιακής ανεπάρκειας, όπως εξηγεί στο BBC η Δρ. Γιελένα Γκάντρι, ειδική σε ζητήματα καρδιολογίας. «Περίπου το 90% των ασθενών είναι γυναίκες. Ίσως οι γυναίκες είναι πιο συναισθηματικές, γι’ αυτό και πιο επιρρεπείς στο συγκεκριμένο σύνδρομο», συμπληρώνει η ίδια.

We should all get ‘heartbreak leave’ – but oh, the irony that it’s Giorgia Meloni leading the charge | Elle Hunt https://t.co/wFXffP7crE

— The Guardian (@guardian) October 25, 2023