Γιατί η Τζόρτζια Μελόνι διαβάζει ξανά και ξανά τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών;

Η Τζόρτζια Μελόνι δεν έχει κρύψει την μεγάλη αγάπη της για τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Είναι πολλές οι φορές που έχει αναφέρει ατάκες από την τριλογία του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, άλλες τόσες που έχει μοιραστεί φωτογραφίες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να διαβάζει τα βιβλία της, ενώ δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που πόζαρε δίπλα σε ένα άγαλμα του μάγου Γκάνταλφ στο πλαίσιο της τελευταίας προεκλογικής εκστρατείας της.

Στην αυτοβιογραφία/μανιφέστο της υπενθυμίζει ο Guardian αφιερώνει αρκετές σελίδες στο «αγαπημένο βιβλίο της», το οποίο μάλιστα σε ένα σημείο του αναφέρει ως «ιερό» κείμενο. Εξαιτίας των παραπάνω η δημοσιοποίηση αυτή την εβδομάδα της πρόθεσης του υπουργείου Πολιτισμού της Ιταλίας να διαθέσει 250.000 ευρώ για μια έκθεση αφιερωμένη στον Άγγλο συγγραφέα και μελετητή στην Εθνική Πινακοθήκη Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης της Ρώμης δεν εξέπληξε κανένα. Ωστόσο όταν ανακοινώθηκε ότι θα εγκαίνια της θα παραστεί και η Ιταλίδα πρωθυπουργός δεν υπήρξε άνθρωπος εντός και εκτός Ιταλίας που να μην αναρωτήθηκε γιατί η Τζόρτζια Μελόνι θέλει με τέτοια μανία να συνδέσει τη διακυβέρνηση της με αυτό το επικό φανταστικό μυθιστόρημα;

Η απάντηση είναι πιο βαθιά και περισσότερο σκοτεινή, γράφει η βρετανική εφημερίδα. Όταν τη δεκαετία του 1970 ο «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις προθήκες των βιβλιοπωλείων της Ιταλίας, o ακαδημαϊκός Ελέμιρε Τζόλα έγραψε μια σύντομη εισαγωγή στην οποία ερμήνευσε το βιβλίο ως μια αλληγορία για τις «καθαρές» εθνοτικές ομάδες που αμύνονται ενάντια στη μόλυνση από ξένους εισβολείς. Οι συμπαθούντες των φασιστών στο Ιταλικό Κοινωνικό Κίνημα (Movimento Sociale Italiano – MSI) δέχτηκαν τρόπο τινά την πρόκληση. Εμπνευσμένοι από τα λόγια του Τζόλα, είδαν τον κόσμο του Τόλκιν ως έναν χώρο στο πλαίσιο του οποίου μπορούσαν να εξερευνήσουν την ιδεολογία τους με κοινωνικά αποδεκτούς όρους, απαλλαγμένους από τα ταμπού του παρελθόντος.

Η Μελόνι, μέλος της πτέρυγας νεολαίας του MSI, ανέπτυξε την πολιτική της συνείδηση ​​σε αυτό ακριβώς το περιβάλλον. Ως έφηβη παρακολούθησε μέχρι και ένα «Hobbit Camp», ένα καλοκαιρινό camp που διοργάνωνε το MSI, στο οποίο οι συμμετέχοντες ντύνονταν με ομοιόμορφες θεματικές στολές, τραγουδούσαν λάϊκές μπαλάντες και συζητούσαν πώς οι μυθολογίες του Άγγλου συγγραφέα θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη μεταφασιστική δεξιά να βρει την αξιοπιστία της στη νέα εποχή.

