Χάνει το παιχνίδι με τους Ρόκετς ο Αντετοκούνμπο (pic)

Οι Μιλγουόκι Μπακς ρίχνονται στη «μάχη» τα ξημερώματα της Πέμπτης (16/11, 2:30) όπου θα αντιμετωπίσουν τους Τορόντο Ράπτορς στον Καναδά.

Ο Έιντριαν Γκρίφιν όμως θα έχει να διαχειριστεί μια τεράστια απουσία, καθώς όπως έκαναν γνωστό τα «ελάφια» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα λάβει μέρος στην αναμέτρηση.

Ο «Greek Freak» ταλαιπωρείται από πρόβλημα στη γάμπα και το status του άλλαξε από «πιθανός» σε «εκτός» λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του ματς. Κάτι που σημαίνει πως ο Ντέιμιαν Λίλαρντ καλείται να πάρει την ομάδα στις… πλάτες του.

Οι Μπακς βρίσκονται αυτή την στιγμή στο 6-4, με τον Έλληνα φόργουορντ να μετρά σε αυτά τα παιχνίδια 29.5 πόντους, 9.6 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ.

