Αυτή είναι η μπάλα του EURO 2024 – Εχει αισθητήρα για το ημιαυτόματο οφσάιντ (pics)

Η UEFA σε συνεργασία με την Adidas παρουσίασε τη μπάλα που θα χρησιμοποιηθεί στα γήπεδα της Γερμανίας για το EURO 2024.

Η μπάλα αυτή θα ονομάζεται «Fussballiebe» (δηλαδή «αγάπη του ποδοσφαίρου») και ο σχεδιασμός της είναι εμπνευσμένος από τη χαρά του παιχνιδιού και την ενέργεια του τουρνουά. Η μπάλα είναι διακοσμημένη με τα χρώματα της σημαίας της οικοδέσποινας Γερμανίας, με τα τρίγωνα που σχηματίζονται πάνω της, να ξεχωρίζουν.

Η χρήση των χρωμάτων κόκκινο, μπλε, πράσινο και πορτοκαλί συμβολίζει τόσο τη ζωντάνια που φέρνουν τα διαγωνιζόμενα έθνη στη διοργάνωση όσο και την αγνή απλότητα του ποδοσφαίρου που προσελκύει τόση αγάπη από τους οπαδούς σε όλο τον κόσμο. Οι εικονογραφήσεις κάθε γηπέδου του τουρνουά εμφανίζονται στην μπάλα μαζί με το όνομα κάθε διοργανώτριας πόλης.

Η παρουσίαση της μπάλας έγινε από τον τερματοφύλακα της Μπάγερν, Μάνουελ Νόιερ, ενώ θα αποτελέσει την ενδέκατη διαφορετική μπάλα στην ιστορία των EURO.

Όμως η μπάλα αυτή είναι ιδιαίτερη, καθώς θα περιλαμβάνει την τεχνολογία adidas Connected Ball Technology για πρώτη φορά σε Euro. Επίσης θα διαθέτει τσιπάκια και οφσάιντ τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί και στο περασμένο Παγκόσμιο Κύπελλο στα γήπεδα του Κατάρ. Με αυτό το τρόπο θα παρέχεται πρωτοφανής εικόνα σε κάθε στοιχείο της κίνησης της μπάλας, συμβάλλοντας έτσι στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τον βοηθό διαιτησίας βίντεο της UEFA.

❤️ ⚽ UEFA and @adidasfootball are proud to present 𝑭𝑼𝑺𝑺𝑩𝑨𝑳𝑳𝑳𝑰𝑬𝑩𝑬, the Official Match Ball of #EURO2024!

🌐 For the first time at a UEFA EURO, the ball features @adidas Connected Ball Technology: ⬇️

— UEFA (@UEFA) November 15, 2023