Aυτός θα είναι ο νέος προπονητής της Νάπολι!

Ούτε ο Κόντε, ούτε ο Τούντορ, ούτε ο Καναβάρο! Η Νάπολι βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή καθώς όπως φαίνεται ο Ρούντι Γκαρσιά θα αποτελέσει άμεσα παρελθόν από τον πάγκο των Παρτενοπέι, πληρώνοντας το μάρμαρο για το άσχημο ξεκίνημα στη σεζόν από τους Πρωταθλητές Ιταλίας.

Σύμφωνα με τα Ιταλικά μέσα, ο πρόεδρος της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, έχει πάρει την απόφασή του και αναμένεται να δώσει τα ηνία του αγωνιστικού τμήματος σε έναν προπονητή με τον οποίο έχουν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν.

Αυτός δεν είναι άλλος από τον Βάλτερ Ματζάρι, ο οποίος έχει προπονήσει τη Νάπολι τη περίοδο 2009-2013, με την οποία είχε πανηγυρίσει τη κατάκτηση του Κυπέλλου Ιταλίας το 2012. Ο 62χρονος τεχνικός είναι χωρίς ομάδα το τελευταίο 1,5 χρόνο και η τελευταία ομάδα που καθοδήγησε ήταν η Κάλιαρι.

Τις τελευταίες μέρες, ως φαβορί για τον πάγκο της Νάπολι, τα Ιταλικά μέσα παρουσίαζαν τον Ίγκορ Τούντορ. Όμως η περίπτωσή του δε προχώρησε καθώς οι απαιτήσεις του Κροάτη προπονητή κρίθηκαν υπερβολικές.

Να υπενθυμίσουμε, πως ακόμα δεν έχει βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα σε Γκαρσιά και Νάπολι προκειμένου ο Γάλλος τεχνικός να αποτελέσει παρελθόν από το σύλλογο του Ιταλικού Νότου. Όταν αποχωρήσει οριστικά, θα ανακοινωθεί και η πρόσληψη του Ματζάρι.

