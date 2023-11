Τι συμφώνησαν Αθήνα και Άγκυρα για τα ΜΟΕ

Νέο γύρο συζητήσεων σχετικά με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) διεξήγαγαν οι αντιπροσωπείες της Ελλάδας και της Τουρκίας.

Όπως αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωση, η συνάντηση διεξήχθη σήμερα, Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023, στο υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας στην Άγκυρα.

