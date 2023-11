Γάζα: Μαζικές πορείες υπέρ των Παλαιστινίων στην Ευρώπη

Κύμα αλληλεγγύης υπέρ του παλαιστινιακού λαού σε ολόκληρο τον κόσμο έχει εγείρει ο πόλεμος που διεξάγει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον της Χαμάς, μετά την αιματηρή επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης στις 7 Οκτωβρίου.

Περίπου 21.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στις Βρυξέλλες, σήμερα Σάββατο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας που μεταδίδει το βελγικό πρακτορείο ειδήσεων.

Στην «ευρωπαϊκή πορεία για την Παλαιστίνη», όπως ονομάστηκε, συμμετείχαν πολλοί παράγοντες της βελγικής κοινωνίας των πολιτών.

Brussels today. Simultaneous mass demos across Europe, rejecting occupation, apartheid, mass murder and genocide, standing with brothers and sisters in Gaza. People in power have abused it. We DEMAND a better world. WE WILL HAVE IT! Free #Palestine. Long live #Gaza. #CeasefireNOW pic.twitter.com/F4z8bM8Xsb

— Clare Daly (@ClareDalyMEP) November 11, 2023