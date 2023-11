Βρετανία: Αεροπλάνο έκανε πτήση με δύο σπασμένα παράθυρα

Ένα αεροπλάνο που είχαν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν ο βασιλιάς Κάρολος και ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω από ύψος 14.500 ποδών, όταν τα μέλη του πληρώματος συνειδητοποίησαν ότι δύο από τα παράθυρά του έλειπαν.

Το Airbus A321 απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Stansted του Λονδίνου με προορισμό το Ορλάντο στις 4 Οκτωβρίου με δύο από τα παράθυρά του να έχουν υποστεί ζημιές από τα φώτα υψηλής ισχύος που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια γυρισμάτων ταινίας την προηγούμενη ημέρα, ανέφερε ο Independent.

Το αεροσκάφος της Titan Airways μετέφερε 11 μέλη του πληρώματος και εννέα επιβάτες, οι οποίοι ήταν υπάλληλοι της αεροπορικής εταιρείας και της εταιρείας πολυτελών ταξιδιών TCS World Travel με έδρα τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την έκθεση συμβάντος του Κλάδου Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων.

