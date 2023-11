Ολυμπιακός: Εγινε… ερυθρόλευκο το Λονδίνο (vids)

Ο Ολυμπιακός δίνει ένα κρίσιμο παιχνίδι στο Λονδίνο απέναντι στην Γουέστ Χαμ (22:00) για την 4η στροφή των ομίλων του Europa League και χιλιάδες οπαδοί του πειραϊκού συλλόγου βρίσκονται στην βρετανική πρωτεύουσα για να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει κατακλύσει το Λονδίνο και έχει δώσει ερυθρόλευκο χρώμα στους δρόμους και στις πλατείες, με τους οπαδούς της πειραϊκής ομάδας να φωνάζουν συνθήματα και να έχουν μετατρέψει τη βρετανική πρωτεύουσα σε ένα… Καραϊσκάκη.

Σε λίγη ώρα θα κατευθυνθούν προς το Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου, όπου θα διεξαχθεί το παιχνίδι των δύο ομάδων και θα προσπαθήσουν με τη φωνή τους και τα χειροκροτήματά τους να δώσουν δύναμη στους ποδοσφαιριστές του Ντιέγκο Μαρτίνεθ.

Ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια από τις καλύτερες ομάδες της Premier League, στο οποίο όμως ο Ισπανός και οι παίκτες του θα έχουν στο πλευρό τους 4.000 οπαδούς τους. Ένα ακόμα εκτός έδρας ευρωπαϊκό ματς στο οποίο θα βρεθούν οπαδοί του Ολυμπιακού.

Το είχαν κάνει στα προκριματικά με την Γκενκ στο Βέλγιο, με την Τσουκαρίτσκι στη Σερβία, αλλά και με την Μπάτσκα Τόπολα, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να «εξαφανίζουν» τα εισιτήρια που δικαιούνταν ο σύλλογος του μεγάλου λιμανιού και να βρίσκονται δίπλα στην αγαπημένη τους ομάδα, δίνοντας ερυθρόλευκο χρώμα σε όλα τα γήπεδα που αγωνίζονται οι Πειραιώτες.

Δείτε τα βίντεο:

📢 WE CAME TO LONDON….TO WIN 🔴⚪️@OlympiacosEU is representing Gate 7 International at the pregame festivities in London!

If you’re around, say Hi! You might appear on the next video 😉 #OlympiacosFC #whuoly #EuropaLeague pic.twitter.com/Ce9fyby7dw

— Gate 7 International (@Gate7Intl) November 9, 2023