MadWalk 2023 by Three Cents: Αγαπημένοι καλλιτέχνες, κορυφαίοι σχεδιαστές και fashion brands!

Τo MadWalk 2023 by Three Cents, ο μοναδικός θεσμός στη χώρα, που ενώνει με κύρος τη μουσική με τη μόδα, έρχεται για 13η συνεχόμενη χρονιά, τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου, στο Tae Kwon Do!

Η προπώληση των περιορισμένων εισιτηρίων για το MadWalk 2023 by Three Cents, που υποστηρίζει φέτος τους σκοπούς της HOPEgenesis, έχει ήδη ξεκινήσει, online

Hostess της βραδιάς θα είναι η Βίκυ Καγιά, η οποία θα παρουσιάσει ξεχωριστά catwalks με δημιουργίες από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands, καθώς και εντυπωσιακά performances από αγαπημένους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό!

Πολλές εκπλήξεις

Το MadWalk 2023 by Three Cents, επιφυλάσσει και φέτος πολλές εκπλήξεις, οι οποίες σύντομα αναμένεται να αποκαλυφθούν!

Θα συμμετέχουν με ξεχωριστά performances, μεταξύ άλλων, οι: Apon, FY, Good Job Nicky, Josephine, Kimi, Andrew Lambrou, Lila, Marseaux, Konnie Metaxa, 3 SUM, Ήβη Αδάμου, Δέσποινα Βανδή, Κατερίνα Λιόλιου, Θοδωρής Μαραντίνης, Κατερίνα Παπουτσάκη, Σάκης Ρουβάς, Τάμτα και Ελένη Φουρέιρα, ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν επιπλέον καλλιτέχνες.

Σε super guest εμφάνιση, ο δημοφιλής ιταλός τραγουδιστής και ηθοποιός Michele Morrone!

Κορυφαίοι σχεδιαστές

Στο catwalk του MadWalk 2023 by Three Cents θα παρουσιαστούν δημιουργίες των σχεδιαστών Apostolos Mitropoulos, Celia Kritharioti, Dante, Eleni Kavvada, Nika, Valtadoros, Vassilis Zoulias & Pericles Kondylatos, Vrettos Vrettakos και των brands 5226 by Celia Kritharioti, adidas, Creators Lab by IKEA, MAC Cosmetics, Social Outkast, Pink Woman και XXLOVE.

Στο πλαίσιο του MadWalk 2023 by Three Cents, μετά το τέλος του catwalk, θα ακολουθήσει το πιο fashionable after party, στον ίδιο χώρο, με απολαυστικά Three Cents cocktails και πολλή μουσική με dj set από τους Αντώνη Δημητριάδη – AD1 και Dim Chord.

Φέτος, το MadWalk 2023 by Three Cents παρουσιάζει τους «The Fashion Heroes», τους δικούς του fashion ambassadors, Άννα Μαρία Βελλή – amiyiami, Φωτεινή Αριστακεσιάν – fosbloque, Δανάη Γεωργαντά – I Mikri Ollandeza και Edward Stergiou, οι οποίοι συμμετέχουν στα επιμέρους projects, στο πλαίσιο του θεσμού.

Η φετινή διοργάνωση υποστηρίζει τους σκοπούς της HOPEgenesis, της Ελληνικής αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας που έχει ως αποστολή την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας, τη στήριξη της οικογένειας και την εύρεση λύσεων του δημογραφικού ζητήματος στην Ελλάδα.

Αποκλειστικά στο MEGA

Το MEGA έχει εξασφαλίσει την αποκλειστική τηλεοπτική μετάδοση και θα παρουσιάσει ένα μοναδικό τηλεοπτικό show σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί!

Μεγάλος Χορηγός του event η THREE CENTS!

Η εταιρεία Three Cents Artisanal Beverages ιδρύθηκε από μια ομάδα bartender που αναζητούσαν άριστα υλικά ανάμιξης για τα cocktail τους. Κάθε προϊόν είναι σχεδιασμένο προσεκτικά ώστε να προσφέρει στα ποτά το καλύτερο δυνατό άρωμα και την πιο ζωηρή ανθράκωση. Για την παρασκευή τους χρησιμοποιούνται απολύτως φυσικά συστατικά, χωρίς συντηρητικά και τεχνητά χρώματα.

Η προσθήκη του διοξειδίου του άνθρακα γίνεται υπό συνθήκες πολύ υψηλής πίεσης για να διαφυλαχθεί η ανθράκωση και το άρωμα σε βάθος χρόνου. Τα προϊόντα της Three Cents Artisanal Beverages αποτελούν υλικά ανάμιξης ανώτερης ποιότητας, από bartender προς bartender.

Λίγα λόγια για την HOPEgenesis

Η HOPEgenesis είναι μία Ελληνική αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που ιδρύθηκε το 2015 και δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας, με αποστολή την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας, τη στήριξη της οικογένειας και την εύρεση λύσεων του δημογραφικού ζητήματος στην Ελλάδα.

H HOPEgenesis αυτή τη στιγμή δραστηριοποιείται σε 450 απομακρυσμένες περιοχές, 408 τοπικές κοινότητες και 42 νησιά του Αιγαίου και Ιονίου πελάγους. Συνεργάζεται με 24 ιατρικά κέντρα σε Αθήνα και επαρχία (δημόσια και ιδιωτικά), και η ιατρική της ομάδα αποτελείται από περισσότερους από 50 εθελοντές ιατρούς, μαίες και άλλους επαγγελματίες υγείας.

Μέχρι σήμερα περισσότερες από 670 οικογένειες έχουν ωφεληθεί από το πρόγραμμα σε περιοχές που για περισσότερα από τρία έως πέντε χρόνια υπήρχαν είτε ελάχιστες έως μηδενικές γεννήσεις, είτε μεγάλο αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων-θανάτων. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται άμεσα και ο οικονομικός και κοινωνικός ιστός των περιοχών αυτών.