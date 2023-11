Παναθηναϊκός: Αυτόν θέλει για το κενό στο «3» ο Αταμάν (pic, vid)

Τον εκλεκτό του Εργκίν Αταμάν για το κενό στη θέση «3» του Παναθηναϊκού, αποκαλύπτει με ποστάρισμά του Ιταλός δημοσιογράφος.

Σύμφωνα με ποστάρισμα του Αντρέα Καλτσόνι, ο κόουτς Αταμάν φαίνεται πως κοιτάζει την περίπτωση τον 25χρονο Αμερικανό σμολ φόργουορντ της Μπεσίκτας, Τζόρνταν Άσερ, προκειμένου να καλύψει το κενό που έχει δημιουργηθεί μετά και τον τραυματισμό του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, αλλά και αυτόν του Ιωάννη Παπαπέτρου.

Ο Άσερ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Μπεσίκτας, από όπου και τον «εντόπισε» ο Τούρκος τεχνικός και μέτρησε 14,4 πόντους και 3,7 ριμπάουντ μέσο όρο. Φέτος, έχει παίξει 9 παιχνίδια με τη φανέλα των Περθ Γουάιλντκατς της Αυστραλίας, έχοντας μέσο όρο 15,3 πόντους και 3,2 ριμπάουντ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Παναθηναϊκός δεδομένα θα πάρει ακόμη έναν παίκτη, σύμφωνα με όσα έχει πει ο ίδιος ο πρόεδρος του, ενώ ο τραυματισμός του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, κάνει σαφώς ειλημμένη την απόφαση για ενίσχυση, αφού μην ξεχνάει κανείς πως απουσιάζει λόγω επέμβασης και ο Ιωάννης Παπαπέτρου. Και θα συνεχίζει να απουσιάζει, αφού αν επιστρέψει, θα γίνει σε περισσότερο από 1,5 μήνα.

🚨🇬🇷Panathinaikos is interested in Jordan Usher. He is a SF and he plays in the Australian championship.#EuroLeague #Panathinaikos #Paobc #Eurolega #Usher #Pana pic.twitter.com/7I3p7wZiD0

— Andrea Calzoni (@andreacalzoni11) November 8, 2023