Η ιστορία του βρέφους που πάσχει από σπάνια νόσο και ο αγώνας των γονιών να το κρατήσουν στη ζωή

Η Indi Gregory, ένα βρέφος οκτώ μηνών, που η υγεία του βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, πήρε ιταλική υπηκοότητα, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη θεραπεία για τη νόσο των μιτοχονδρίων από την οποία πάσχει.

Οι γιατροί στο νοσοκομείο του Νότινγχαμ λένε ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι περισσότερο για αυτήν και έχουν πάρει το «πράσινο φως» από το Ανώτατο Δικαστήριο της Μεγάλης Βρετανίας για να διακόψουν τη θεραπεία. Λένε ότι το παιδί πεθαίνει και ότι η θεραπεία της ήταν αναποτελεσματική και της προκαλεί πόνο.

Ωστόσο, οι γονείς του βρέφους Claire Staniforth και Dean Gregory αντιτίθενται σε αυτό και μετά την απόρριψη της προσφυγής τους στο Ανώτατο Δικαστήριο, απευθύνθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων Gesu στη Ρώμη, που συμφώνησε να παράσχει τη θεραπεία στην μικρή.

«Η καρδιά μου γεμίζει με χαρά που οι Ιταλοί έδωσαν στην Claire και σε μένα την ελπίδα και την πίστη στην ανθρωπότητα. Οι Ιταλοί μας έδειξαν φροντίδα και αγάπη και εύχομαι οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου να έκαναν το ίδιο», δήλωσε ο κ. Gregory.

«Είμαι πολύ περήφανος που η Indi έχει την ιταλική υπηκοότητα και ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου την ιταλική κυβέρνηση και τον ιταλικό λαό».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί τη ζωή της Ίντι μέχρι τέλους. Σε μια ανάρτησή της στο X, πρώην Twitter, είπε: «Λένε ότι δεν υπάρχει μεγάλη ελπίδα για τη μικρή Indi, αλλά θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να υπερασπιστώ τη ζωή της. Όπως και το δικαίωμα της μητέρας και του πατέρα της να κάνουν ό,τι μπορούν για εκείνη». Το υπουργικό συμβούλιο της Ιταλίας συνεδρίασε την περασμένη Δευτέρα για να χορηγήσει στο παιδί την υπηκοότητα.

Dicono che non ci siano molte speranze per la piccola Indi, ma fino alla fine farò quello che posso per difendere la sua vita. E per difendere il diritto della sua mamma e del suo papà a fare tutto quello che possono per lei. pic.twitter.com/3qKghAi1Uh

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 6, 2023